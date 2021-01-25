Mesut Özil, 3,5 yıllığına resmen Fenerbahçe'de

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden "Rüya gerçek oldu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı. Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut" ifadelerine yer verildi.