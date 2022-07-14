Mesut Özil, 1+1 yıllığına Başakşehir'de

İSTANBUL - Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, " Fenerbahçe'yle de konuşup anlaştım. Fenerbahçe, bir Fenerbahçeli olarak her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum" dedi.



Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil ve yıldız futbolcunun yakınları katıldı.

Transferin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir ve benim için ayrı anlamı olan bir gün. Mesut Özil'i biraz önce antrenmanda Başakşehir formasıyla gördüğüm zaman şu aklıma geldi, 2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğim röportajda kendisiyle bir gün Başakşehir'de yollarımız kesişir demiştim, bugün o rüyanın gerçekleştiğini görüyorum. Mesut yanımda. Mesut'a, hoş geldin diyorum. Türk futbol tarihinde Türk oyuncu olarak Mesut'un kariyerine sahip olan başka bir oyuncu yok. Bugün Başakşehir ailesinin içinde olması bizim için ayrı bir mutluluk. Başakşehir 2014 yılında kurulmuş, kısa bir tarihi olan ama gerçekten içine baya başarılar sığdırmış, bir Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa'da son 16'ya kalmak, sayısız oyuncu satma becerisi, hatta ve hatta buradan çıkan oyuncular, teknik direktörler gittikleri kulüplerde çok faydalı işler yaptılar. Yetiştirici özelliği de oluştu. Başakşehir kurulduğu günden bugüne mütevazı yapısı ve profesyonel yönetim anlayışıyla futbola odaklanan ve futbol oynamak isteyen her önemli oyuncunun tercih ettiği bir kulüp. Başakşehir'in bu özelliği var. Mesut kardeşimle de görüştüğümde dün, kendisinin futbol oynamak istediğini, hatta kendisine iki yıllık anlaşma yapma teklifini ilettim, kendisi 1+1 yapalım görüşü oldu, Ona da saygı duydum. Onun kariyerini, yeteneğini konuşmanın bir anlamı yok. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile dün akşam antrenmanlara başlamış durumda inanıyorum ki burada çok güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Kendisi, eşi, ailesi, annesi, çocuğu herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldin diyorum" diye konuştu.



"MESUT MADDİ OLARAK FEDAKARLIK YAPTI"



Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdiklerini ancak yıldız futbolcunun 1+1 yıllık sözleşme yönünde isteği olduğunu belirten Gümüşdağ, "İki yıllık anlaşma teklif ettim ama kendisi 1 yıl sonra tekrar konuşalım dedi. Ona da saygı duydum. Kendisine göre değerlendirme yapmıştır. Bizim için Mesut'la attığımız imza sadece formalite, o bu ailenin bir parçası olarak geldi. Kendisi burada oynamak istediğini söyledi, kendisini futbola verebildiği sürece ki bunu istiyor. Umuyorum ki sözleşme sadece formalitedir, biz gereğini yaparız. Rakam konusunda hiçbir zaman bizim normal takım içindeki kriterleri aşmadan, takım arkadaşlarının üzerine çıkmadan orada fedakarlık yapmıştır, onun için de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



MESUT ÖZİL: HEDEFİM SADECE FUTBOL OYNAMAK VE HUZURLU OLMAK



Başakşehir'e transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Mesut Özil, "Diyecek çok söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu olmak, huzurlu olmak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Hedefim Başakşehir'de elimden geleni sahada top oynayarak yapmak, takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"



Fenerbahçe'den ayrılış dönemiyle ilgili gelen bir soru üzerine konuşan yıldız futbolcu, "Süreç iyi geçti, konuştuk, anlaştık, geldim. Tabii Fenerbahçe'yle de konuşup anlaştım. Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak bir Fenerbahçeli olarak. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum" dedi.



"10 NUMARAYI BANA VERDİĞİ İÇİN BERKAY KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDERİM"



Başakşehir'de 10 numaralı formayı giyeceğini belirten Mesut Özil, forma numarasını kendisine veren Berkay Özcan'a da teşekkür etti. Mesut Özil, "Numara için de Berkay kardeşimle konuştuk önceden de tanıyorum abi kardeş gibiyiz. Konuştuk, çok teşekkür ediyorum, saygı gösterdi 10 numarayı bana verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. En önemlisi sahada beraber olmak, birbirimize destek olmak, sahada mücadele edip takım arkadaşlarımla elimden gelen desteği vermek istiyorum" diye konuştu



"BAŞAKŞEHİR'E MUTLU OLMAYA GELDİM"



Fenerbahçe dönemiyle ilgili çok fazla konuşmak istemediğini dile getiren Özil, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Artık o konu benim için kapandı. Buraya mutlu olmak için geldim. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, tüm camia her zaman destek verdi, hala da destek veriyor. Futbolda bazen olabiliyor, hedeflerin oluyor, mutlu olmaya çalışıyorsun bazen işler rast gitmiyor, yollar ayrılıyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim. Orada o şansı bulamadım. Emre hocayı uzun yıllardır tanıyorum, konuştuk, anlattı bana futbol düşüncelerini, çok hoşuma gitti. O yüzden Başakşehir'i tercih ettim."



"EN BÜYÜK HAYALİM FENERBAHÇE'DE OYNAMAKTI"



Hedefinin sadece futbol oynamak olduğunu dile getiren Mesut Özil, "Hedefim her zaman demiştim, en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı, Fenerbahçe sayesinde futbola alıştım. Futbolda her zaman her şey olabiliyor. Hedefim sadece burada huzurlu olmak, futbol oynamak, aile gibiler, keyif alacağımı düşünüyorum. Bir sene sonra yine başkanımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.



"EN KISA ZAMANDA TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLARIM"



Kısa zamanda takımla çalışmalara başlayacağını belirten Mesut Özil, şöyle konuştu:



"İnsan kendisi çalıştığı zaman hocasız zor oluyor, elinden geleni yapıyor. Ama burada ekiplerle konuştuk, hocalarla konuştuk. Elimizden geleni yapacağız. Hızlı şekilde sahada olabilmem için, antrenmanlara başladık çok iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda takımla antrenmanlara başlarım."



"KARİYERİM BOYUNCA HER ZAMAN ZORLUKLARLA BURALARA GELDİM"



Kariyeri boyunca zorluklar yaşadığına dikkat çeken 33 yaşındaki 10 numara, "Kariyerim boyunca her zaman zorluklarla buralara geldim. Mental olarak en önemlisi her zaman yakın arkadaşlarım ailem, biricik eşim ve kızım onlar yanımda olduğu sürece kafa olarak rahat olurum. Bir işi yaptığımda severek yaptığım için problem yaşamayacağımı düşünüyorum. Hedefim ilk önce sağlıklı olmak, ondan sonra bireysel hedefler olabilir. Ama takım halinde hedeflerimiz var inşallah onları başarırız. O beni daha mutlu eder" dedi.



"FENERBAHÇELİ OLARAK SADECE BİR KULÜBE GİDEBİLİRDİM O DA BAŞAKŞEHİR'Dİ"



Başakşehir'e transferi konusunda kendine nasıl geri dönüşler olduğu sorulan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı:



"Çok pozitif geri dönüşler geldi. Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirdim o da Başakşehir'di. Çok mutluyum. Tepkiler çok pozitif."