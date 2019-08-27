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Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor

Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hedefinde her zaman Avrupa olduğunu ifade eden Çetin, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük kulüpler. Onların beni istemesi gerçekten onur verici. Benim hedeflerimde hep Avrupa vardı. Hep 'En kısa zamanda Avrupa'ya nasıl giderim' diye düşünüyordum. Karşıma böyle bir şans çıkınca da bunu değerlendirmek benim adıma çok iyi oldu. Kendimi Türkiye'nin büyük kulüplerinde de geliştirebilirdim. Genç yaşımda Avrupa'da oynama ve kendimi geliştirme fırsatı beni mutlu etti" dedi.

Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor

Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hedefinde her zaman Avrupa olduğunu ifade eden Çetin, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük kulüpler. Onların beni istemesi gerçekten onur verici. Benim hedeflerimde hep Avrupa vardı. Hep 'En kısa zamanda Avrupa'ya nasıl giderim' diye düşünüyordum. Karşıma böyle bir şans çıkınca da bunu değerlendirmek benim adıma çok iyi oldu. Kendimi Türkiye'nin büyük kulüplerinde de geliştirebilirdim. Genç yaşımda Avrupa'da oynama ve kendimi geliştirme fırsatı beni mutlu etti" dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 10:55
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Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor

İSTANBUL - Roma'da çok iyi karşılandığını ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, "Kulübe ilk adımımı atar atmaz beni çok güzel karşıladılar. Hem teknik direktör Fonseca, hem de sportif direktör Gianluca Petrachi ile görüştüm. Benimle ilgili çok güzel düşünceleri var. Bana çok güveniyorlar. O güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Hedefim, uzun süre Roma formasını terletmek. Hem ülkemi, hem ailemi, hem de Gençlerbirliği camiasını en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Onların da yüzünü kara çıkarmayacağım. Türk milletinin arkamda çok büyük duası var, onlara da teşekkür etmek istiyorum. İlk adımı attığımda herkese kendimi göstereceğimi umuyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİM ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Roma'ya transfer sürecinde yaşananları anlatan genç oyuncu, "Kulübümden ciddi bir teklif gelmediği sürece beni rahatsız etmemelerini istedim. Bunu hem bulunduğum kulübe saygı gösterdiğimden dolayı, hem de performansımın etkilenmemesi için istedim. Bu yüzden bana son ana kadar hiçbir şekilde durumu yansıtmadılar. Bir gün sabah kalktım, kulüp menajeri beni aradı. 'Kulübe gel, görüşmemiz gerekiyor' dedi. Sabah kulübe gittiğimde Roma yetkilileri de orada yer alıyordu. Roma yetkilileri ile tanıştım, görüştük, anlaştık ve hemen akşamında aktarmalı uçak ile Roma'ya gittik. Roma yolculuğu benim için kısa sürede oldu" açıklamasında bulundu.

"CENGİZ BANA ROMA'YI HER DETAYIYLA ANLATTI"

Roma'da forma giyen bir diğer milli oyuncu Cengiz Ünder'den detaylı bilgiler aldığını söyleyen Mert Çetin, "Roma'ya gitmeden önce Cengiz'le konuşmuştum. Bana gerek şehir gerekse taraftarla ilgili her detaydan bahsetti. Çok mutlu olduğunu ifade etti ve bu benim aklımda önemli bir yer edindi. Roma çok büyük bir camia ve bana karşı da çok ilgililer. Türklere karşı bakış açıları çok güzel. İtalya'da şu anda çok genç ve dinamik oyuncular var. Merih Juventus'a gitti. Bu milli takım ve Türk gençliği için büyük bir başarı. Ve daha nicelerinin gideceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"MİLLİ TAKIM OLARAK DÜNYA DEVLERİNE KAFA TUTACAK SEVİYEDEYİZ"

A Milli Futbol Takımının formasını giymeyi çok istediğini vurgulayan Çetin, "Şu anda milli takım altın çağını yaşıyor. Çok iyi, genç ve dinamik bir jenerasyon var. Dünya devlerine kafa tutabilecek bir seviyedeyiz. Turnuvalarda başarılar elde edip bunu bütün dünyaya kanıtlamak istiyoruz. Şenol hocanın görüşleri benim için çok önemli. İnşallah beni en kısa sürede milli takıma davet eder. Ben de elimden geldiğince mücadele edip, Ay-Yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

"GENÇ KARDEŞLERİMİZ HAYAL ETSİNLER VE ÇALIŞSINLAR"

Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Genç oyuncuların şu an yurt dışına gitmesi, genç kardeşlerimiz için büyük bir umut, hayallerini yükseltmeleri gerektiğine dair somut bir delil. Gerçekten hayal etsinler ve çalışsınlar. İnanarak çalışırsalar bunu başarabilirler ki biz bunları yaşadık. Merih, Cengiz, Mert, ben bu duruma örneğiz" şeklinde konuştu.

"KENDİ YOLUMU ÇİZECEĞİM"

Sergio Ramos'u çok beğendiğini ifade eden genç oyuncu, "Sergio Ramos, oyun stili, tarzı, agresifliği ile benim için önemli bir rol model oldu. Kendi yolumu çizeceğim. Herkesten bir şeyler katarak, öğrenerek kendimi geliştirip, kendi yolumda ilerlemeyi düşünüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mert ÇetinRoma
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