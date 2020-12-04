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Mersin, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Umut ediyorum ki sporcularımız İstiklal Marşımızı ülkelere ezberletecek. Benim bütün hayalim, gayem bu. Performanslar çok iyi. Sakatlık olmazsa sporcularımızın hepsinin madalya alacağına inanıyorum" dedi.

04 Aralık 2020 Cuma 11:04
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Mersin, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

MERSİN - 9-13 Aralık tarihleri arasında erkekler, 17-20 Aralık'ta ise kadınların yarışacağı Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın heyecanı Mersin'i sardı. Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Olimpik Cimnastik Salonu'nda iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, şampiyonada başarılı olmak isteyen Türkiye Erkek Milli Takımı'nın 16 sporcusu yoğun antrenmanlarını sürdürüyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise hem takım içindeki gelişmeleri hem de tesisteki çalışmaları yakından takip ediyor.

PERFORMANSLAR ÇOK İYİ

Organizasyona ilişkin yaptığı açıklamasında tüm sporcuların madalya alacağına olan inancını dile getiren Çelen, "Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan bu tesisten sonuna kadar faydalanmaya çalışıyoruz. Her yıl bütün branşlarımızı buraya getiriyoruz. Dünya ve Challenge Kupamızı burada yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene de Avrupa Şampiyonası'na talip olduk, Azerbaycan yapamamıştı pandemiden dolayı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bize destek oldu, biz de organizasyonu buraya getirdik. 20'ye yakın ülke gelecek, önce erkekler, sonra kadınlar yarışacak. Ritmik cimnastikte Ukrayna'da gelen başarıdan sonra madalyayı alma serüvenimiz Mersin'de devam edecek. Umut ediyorum ki sporcularımız İstiklal Marşımızı ülkelere ezberletecek. Benim bütün hayalim, gayem bu. Performanslar çok iyi. Sakatlık olmazsa sporcularımızın hepsinin madalya alacağına inanıyorum" diye konuştu.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ

Covid-19'a karşı alınan önlemlerden söz eden Çelen, "Bütün kafileler gelmeden 48 saat önce teste tabi tutuluyor ve o testler negatif çıkarsa buraya geliyor. Havalimanından buraya gelip otele yerleştiklerinde bir test yapıyoruz ve sporcular odasına giriyor, dışarı çıkmıyor. 2 gün sonraki testi tekrar negatif çıkarsa salonlara girme durumu oluyor. Salondaki bütün görevlilere test yapılıyor. Organizasyon seyirciye açılmıyor. Bu bağlamda sıkı kontroller var. Bu süreci yönetmenin de büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Performansı yaparsın ama sporcuları izole etmek de önemlidir. Ritmikteki Avrupa Şampiyonası'nda milli takımdaki çocukları izole edemeyenler oldu ve gelemediler. Sportif açıdan, bu süreci en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi Türkiye" ifadelerini kullandı.

Organizasyon kapsamında 20 ülkeden 600'e yakın sporcu ve yöneticinin Mersin'e geleceğini anlatan Çelen, şunları söyledi: "Kalabalık bir organizasyon ama Mersin'e bu yakışır. Tüm belediyelerimize, valiliğimize, bizi her zaman destekleyen Spor Toto Teşkilatı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü devletimizin imkanları olmasa bunları yapamayız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cimnastik FederasyonuSuat ÇelenArtistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
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