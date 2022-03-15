Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.094,97
ALTIN
904,89
DOLAR
14,63
STERLİN
19,15
EURO
16,08
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Merkezefendi'den taraftara teşekkür

15 Mart 2022 Salı 14:06
Merkezefendi'den taraftara teşekkür

DENİZLİ - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, geçen hafta Fenerbahçe Beko'yla oynanan maçta tribünleri tıklık tıklım dolduran Denizli halkına teşekkür etti. Başkan Deveciler, "Şehirdeki herkese takıma verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ancak asıl teşekkürümüz taraftarımıza. Geçtiğimiz hafta 7’den 70’e tribünlerdeki yerlerini alarak bizlere yanındayız mesajını verdiler" diye konuştu.

"Şehir takıma sahip çıkarsa hedeflediğimiz noktaya geliriz" diyen Deveciler, "İlk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig’de şu ana kadar elimizden geleni yaptık. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız hedefe kilitlenmiş durumda. Denizli halkının son oynadığımız Fenerbahçe karşısındaki desteği bizleri inanılmaz mutlu etti. Türkiye’nin en iyi taraftar potansiyeli olan şehirlerinden biriyiz. Herkes Denizli’deki muhteşem ambiyansı konuşuyor. Bizleri yalnız bırakmasınlar, hedefe ve güzel günlere hep birlikte el ele gidelim" dedi.

5 MAÇI DAHA EVİNDE

Yukatel Merkezefendi Basket, Süper Lig'de normal sezonda geride kalan 8 maçın 5’ini Denizli’de oynayacak. Yeşil-siyahlılar, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda THY Eurolegue'in son şampiyonu Anadolu Efes'in yanı sıra Tofaş, Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ve Aliağa Petkimspor’u konuk edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper LigiMerkezefendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi
Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi
Galatasaray - Beşiktaş: 2-1
Galatasaray - Beşiktaş: 2-1
GZT Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1
GZT Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1
Fenerbahçe'de Arda fırtınası
Fenerbahçe'de Arda fırtınası
Trabzonspor’da erken şampiyonluk hesapları
Trabzonspor’da erken şampiyonluk hesapları
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-5
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-5
Karşıyaka'nın filede programı netleşti
Karşıyaka'nın filede programı netleşti
Burak Elmas: Kimseden torpil istemiyoruz
Burak Elmas: Kimseden torpil istemiyoruz
Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma