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Merakla başladığı sporda dünya şampiyonu oldu

Sivas'ta merak sonucu Mixed Martial Arts (MMA) Karma Dövüş Sanatı ile uğraşmaya başlayan Alperen Karabulut (14) İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında altında madalya kazandı.

Merakla başladığı sporda dünya şampiyonu oldu

Sivas'ta merak sonucu Mixed Martial Arts (MMA) Karma Dövüş Sanatı ile uğraşmaya başlayan Alperen Karabulut (14) İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında altında madalya kazandı.

12 Kasım 2019 Salı 11:33
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Merakla başladığı sporda dünya şampiyonu oldu

SİVAS - Doğan-Şahzade Karabulut çiftinin 3 çocuğundan ortancası Alperen Karabulut, 2 yıl önce televizyonlarda ve sosyal medyada gördüğü MMA sporu ile ilgilenmeye başladı. MMA Antrenörü Güray Sabuncu ile tanışan Karabulut, kısa sürede birçok başarı elde etti. Karabulut, son olarak İtalya'nın Carara kentinde 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen dünya şampiyonasında 47 kiloda altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Polonyalı, yarı final ve finalde İtalyan rakiplerini mağlup eden genç sporcu, yarı final müsabakasında asker selamı verdiği gerekçesiyle maçın hakemi tarafından diskalifiye edilmekle tehdit edildi. Şampiyonaya giderken Arnavutluk'ta polisler tarafından pasaportlarının sahte olduğu gerekçesiyle bekletilen Karabulut, uçağı kaçırıp zorlu şartlar altında giderek katıldığı şampiyonada altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı. 

Karma Dövüş Sanatı ile 2 yıl önce ilgilenmeye başladığını anlatan Alperen Karabulut, "Bu spora 2 yıl önce Sivas İl Temsilcisi Güray hocamın yanında başladım.Gerçekten bana dünya şampiyonu olma yolumda çok büyük emek verdi. Birkaç gün önce Allah'a şükürler olsun İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonası organizasyonunda şanlı bayrağımızı en tepelere çıkardık. 3 sporcu ile katıldık 3'ümüzde dünya şampiyonu olduk. Giderken yaşadığımız zorluklar yüzünden şampiyonluk sevincimizi tam olarak yaşayamadık. 12 sporcu olarak gidecektik ama maalesef çoğu sporcumuza vize vermediler. 3 sporcu olarak buradan İtalya'ya aktarmalı olarak gittik. Yolculuğumuzda da Arnavutluk Tiran'da polisler yüzünden uçağımızı kaçırdık. Biz oraya vaktinde gittik ama 2 saat 'pasaportunuz sahte' diyerek bizi polis odasında beklettiler. Altımızdan sandalyeleri aldılar, oturtmadılar. Yorgun bir şekilde gittik. Bununda maçlara çıkmadan önce çok büyük negatif etkisi oldu" dedi.

'ASKER SELAMINI BİZE ÇOK GÖRDÜLER'

Yarı final maçında hakemle asker selamı yüzünde tartışma yaşadıklarını ifade eden Karabulut, "Mehmetçiğimize destek için asker selamı vermiştim. Ama hakem hemen yanıma gelip 'asker selamı verirsen sizi takım halinde diskalifiye ederim' dedi. Ben orada Türk milletini andım ama asker selamını bize çok gördüler. Ben bu sporu televizyondan takip ediyordum, en sonunda hem kendimi korumayı öğrenirim, turnuvalara giderim diye düşündüm. Böyle başladım, internetten bu salonu gördüm. İnşallah ilerleyen zamanlarda şanlı bayrağımızı profesyonel organizasyonlarda temsil ederim" diye konuştu.

Karabulut'un antrenörü Güray Sabuncu ise zorlu şartlar altında katıldıklarını şampiyonadan altın madalya ile döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mixed Martial Arts (MMA) Karma Dövüş SanatıDünya şampiyonu OlduAlperen Karabulut
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