MELİSA DİCLE GÖKHAN Milli kıyafeti en iyi taşıyan model ödülünü aldı

Haber: Yaşar Şenyüz

Dubai expo 2020 fuar alanında düzenlenen “32.Miss Model of the World “ , “Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması”nda ülkemizi İstanbul’lu model Melisa Dicle Gökhan temsil etti.

Özyeğin Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4.sınıf öğrencisi olan Melisa 7 sene Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımında profesyonel basketbol oynamış. Halen üniversitesinin kadın basketbol takım kaptanlığını da yapıyor. Aynı zamanda profesyonel mankenlikte yapan Melisa bir çok ünlü modacının defilelerinde podyumda yer almış. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi de alan 24 yaşındaki başarılı basketbolcu,Dubai’de düzenlenen mankenlik yarışmasında Türkiye’nin adını en iyi şekilde duyurdu.1.86 cm boyunda olan Melisa Gökhan Dicle düzgün fiziği ve mükemmel İngilizcesi, İspanyolcası ve Fransızcası ile göz dolduruyor.

Melisa Dicle Gökhan,yarışmada, ünlü modacı Sabiha Alakuşu ekibi ile birlikte 6 ayda hazırladığı el emeği göz nuru sultan kostümünü giydi. Yavuz Sultan Selim Han döneminde yaşamış Bihruze Begüm Sultan namı değer taçlı sultanın o dönem sık sık giydiği kostümler içinden derlenen kıyafeti ile Dubai’de podyuma çıkan güzelimiz en iyi milli kıyafeti taşıyan model olarak ödülün sahibi oldu.

Her yıl Çin’de düzenlenen yarışma pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamıyordu. Pandemi nedeniyle Çin Halk Cumhuriyetinin bu tip organizasyonları iptal etmesi nedeniyle yarışma organizatörleri Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasını pandemi süreci bitene kadar Dubai’ye yapma kararı almıştı.