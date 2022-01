MELİSA DİCLE GÖKHAN Milli kıyafeti en iyi taşıyan model ödülünü aldı

Eski Fenerbahçeli kadın basketbolcu Melisa Dicle Gökhan ‘32.Miss Model of the World’ yarışmasında Dubai’de Türkiye’yi temsil ederek ilk30 yarışmacı arasına girdi ve en iyi milli kıyafet ödülünü kazandı. Dünyanın sayılı yarışmalarından biri olan ‘Miss Model of the World’ un genel sekreteri ve Türkiye Başkanı Barbaros Yüksel’de jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmaya arap basının ilgisi büyük oldu.