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Mehmet Topal'dan bir ilk daha

10 yıllık periyotlar 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Devler Ligi sahnesine çıktı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:07
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Mehmet Topal'dan bir ilk daha

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, bir ilke daha imza attı. Deneyimli futbolcu; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak Türkiye'de 3 farklı takımla şampiyon olan ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde de bir rekor kırdı. Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, bugün Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu. 10 yıllık periyotlar 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Devler Ligi sahnesine çıkan tecrübeli futbolcu; 12 Eylül 2006'da Galatasaray formasıyla Bordeaux karşısında ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadı. Mehmet Topal, Valencia formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına ise 14 Eylül 2010'da Bursaspor'a karşı çıktı. Galatasaray formasıyla 2000'li yıllarda, Valencia formasıyla ise 2010'lu yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkma başarısı gösteren deneyimli futbolcu, bugün oynanan RB Leipzig maçı ile birlikte de 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmayı başardı. Mehmet Topal, bunu başaran tarihteki ilk Türk futbolcu oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet TopalMedipol BaşakşehirFutbolFutbolcu
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