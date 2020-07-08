Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 2-0

Süper Lig’in 31’inci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Turuncu lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 66’ya yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor’un 5 puan önünde yer aldı.