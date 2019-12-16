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Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Süper Lig’in 15’inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Süper Lig’in 15’inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 21:05
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Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Başakşehir’in golünü 26’ncı dakikada Ponck atarken, deplasman ekibinin golü ise 63’üncü dakikada Milosevic’ten geldi.

13’üncü dakikada Visca’nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Elia’nın yerden sert vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.

26’ncı dakikada Başakşehir golü buldu. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Visca’nın altıpas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Ponck’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Medipol Başakşehir mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

55’inci dakikada sağ kanattan Medipol Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can’ın penaltı noktasına doğru yükselttiği topa iyi yükselen Crivelli’nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan’ın bakışları arasında az farkla yandan dışarı çıktı.

62’nci dakikada Skubic’in sağ kanattan yerden ortasına Ömer Ali’nin ön direkteki dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

63’üncü dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Daci’nin sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde bomboş yükselen Milosevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

78’inci dakikada Robinho’nun sağ kanattan sert şutunu kaleci Serkan kurtardı.

84’üncü dakikada Clichy’nin ortasında iyi yükselen Demba Ba’nın uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

89’uncu dakikada Gökhan İnler’in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Visca’nın plase vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

90+1’inci dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Caiçara’nın kafayla penaltı noktası üzerine indirdiği topa Ba’nın müsait pozsiyonda sert vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90+4’üncü dakikada Clichy’nin sağ kanattan kestiği ortada Crivelli’nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKonyasporSüper LigFutbol
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