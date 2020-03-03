Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: 3-1

Süper Lig’in 24’üncü hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Gaziantep FK’yı 3-1’lik skorla mağlup etti. Turuncu lacivertli takımda goller 51’inci dakikada Clichy, 64’üncü dakikada İrfan Can ve 76’ncı dakikada Demba Ba’dan geldi. Gaziantep FK’nın tek golünü ise 72’nci dakikada Kenan kaydetti. Medipol Başakşehir ligin 24’üncü haftasını 49 puanla, maç fazlasıyla lider tamamladı.

2’nci dakikada Gaziantep FK’nın şutu direkten döndü. Maxim’in ceza sahasındaki Güray Vural’a yerden pasında Twumasi’nin gelişine yerden vuruşu direkten oyun alanına döndü. 13’üncü dakikada Başakşehir hızlı geldi. Visca’nın yerden ceza sahasına gönderdiği topta Crivelli’nin vuruşunda kaleci Güvenç ayaklarıyla gole izin vermezken, savunma topu kornere gönderdi. 14’üncü dakikada Maxim'in rakip sahada aldığı topla ceza sahasına girmeden yaptığı etkili şutta Mert Günok gole ile izin vermedi. 34’üncü dakikada Güray’ın pasında Oğuz Ceylan ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun etkili şutunda Mert’in müdahalesi yeterli olmadı. Kale sahası içinde Başekşehir savunması topu uzaklaştırdı. 45’inci dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Hücum yönünün sağından Visca’nın kullandığı duran topta kaleci Güvenç boşa çıktı, Skrtel’in kafa vuruşunda üst direkten dönen topta Mahmut’un vuruşu üstten auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. 47’nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın sol çaprazdan şutu yan direğe çarparak auta çıktı. 51’inci dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Demba Ba, geriye doğru pasını çıkarttı, müsait pozisyondaki Clichy’nin gelişine yerden düzgün şutu ağlarla buluştu: 1-0. 57’nci dakikada Gaziantep FK beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen hücumun sonunda Maxim’in ceza sahası içindeki Twumasi’ye pasında Ganalı futbolcunun etkili vuruşu uzak direk dibinden auta çıktı. 63’üncü dakikada Caiçara’nın yerden pasında Visca’nın ceza sahası içinden sert şutunda Güvenç gole izin vermedi. 64’üncü dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla yaptığı etkili şutu ağlarla buluştu: 2-0. 72’nci dakikada Maxim’in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta Kenan’ın sert şutu kaleci Mert’in sağından ağlarla buluştu: 2-1. 73’üncü dakikada Demba Ba’nın pasında ceza sahası sol çaprazında dar açıdan kaleyi yoklayan Visca’nın şutu direkten döndü. 76’ncı dakikada Başakşehir’in 3’üncü golü geldi. Crivelli, ceza sahası içinde pasını Aleksic’e çıkardı, Sırp oyuncunun şutunu Günay kurtarırken, dönen topta Demba Ba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. 85’inci dakikada Başakşehir, Berkay ile 4’üncü golü buldu ancak hakem Zorbay Küçük, VAR’a giderek pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti. Mücadele Başakşehir’in 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.