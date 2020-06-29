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Medipol Başakşehir - Galatasaray: 1-1
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 1-1
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Medipol Başakşehir - Galatasaray: 1-1

Süper Lig'in 29'uncu haftasında, haftanın en önemli maçında lider Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray'ı ağırladı. 51'inci dakikada Aleksic ile öne geçen Medipol Başakşehir, 68'inci dakikada Emre Akbaba'nın golüne engel olamadı ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 09:01
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Medipol Başakşehir - Galatasaray: 1-1

3'üncü dakikada Clichy'nin saol kanattan ortasında arka direkte Visca'nın gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

12'nci dakikada Saracchi'nin geri pasında topu ayağında kaçırarak büyük bir hata yapan kaleci Okan, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı. Seken topa hareketlenen Crivelli'nin, sol çaprazdan sert şutunda Okan topu kornere çeldi.

18'inci dakikada Caiçara'nın sağ kanattan pasında, ceza yayı içinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27'nci dakikada topla buluşan Ömer'in ceza sahasına girmeden kaleyi cepheden gören yerden çektiği şutta top üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada Feghouli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta top savunmadan sekerek sol çaprazda bulunan Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Emre Akbaba'nın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta kaleci Mert topu çıkarmayı başardı. 

45+1'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Saracchi'nin sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada sağ kanattan Caiçara'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Demba Ba'nın kafa vuruşu kaleci Okan'da kaldı.

50'nci dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasında altıpasta boş durumda bulunan Demba Ba'nın gelişine vuruşunda top auta çıktı.

51'inci dakikada sol kanattan İrfan'ın ceza sahası içine ortasında arka direkte Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

57'nci dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Linnes'in şutunda top kalecide kaldı.

65'inci dakikada sağ kanattan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden pasında Crivelli topla buluştu. Crivelli'nin şutunda top kaleci Okan'dan sekerek Demba Ba'nın önünde kaldı. Demba Ba'nın vuruşunda top tekrar Crivelli'nin önünde kaldı ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. 

68'inci dakikada sol kanattan Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde Emre Akbaba, topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 

84'üncü dakikada Emre'nin ceza sahası içi sol çaprazdan pasında topla buluşan Onyekuru'nun, sol çaprazdan vuruşunda kaleci mert topu kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökhan İnler'in köşeye giden şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

VISCA KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KARTI GÖRDÜ

Karşılaşmanın 85'inci dakikasında yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla cezalandırılan Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGalatasaraySüper LigFutbol
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