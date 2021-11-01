Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,543.93
ALTIN
546.81
DOLAR
9.51
STERLİN
12.99
EURO
11.04
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe...
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Akşehir Belediyesi memur alımı...
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71'inci dakikada Chadli ve 90+2'nci dakikada penaltıdan Visca attı. Adana Demirspor'un tek golünü ise 60'ıncı dakikada penaltıdan Assombalonga kaydetti.

01 Kasım 2021 Pazartesi 22:23
3 Okunma
Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: 2-1

9'uncu dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içerisine yerden çevirdiği topa sağ ayağıyla penaltı noktası üzerinde plase bir vuruş yapan Okaka'nın şutunda kaleci Muric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

15'inci dakikada Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Assombalonga'nın vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39'uncu dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Chadli'nin pasıyla sol kanattan hareketlenen Hasan Ali, pasını yerden ceza sahası içerisine çıkardı. Topla buluşan Mahmut'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

58'inci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Rassoul'ün sol kanattan ceza sahasına yolladığı topu kontrol etmek isterken elinden kaçıran Volkan'ın müdahalesi ile Yunus yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Assombalonga, top ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 0-1.

71'inci dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Visca'nın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hasan Ali, pasını altıpasın gerisindeki Chadli'ye çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76'ncı dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta Visca pasını ceza sahası çizgisinin üzerindeki Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Muriç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81'inci dakikada Başakşehir etkili geldi. Okaka'nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda kaleci Muric, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90'ıncı dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Deli'nin müdahalesi ile Aleksic yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Arda Kardeşler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+2'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Visca'nın vuruşunda kaleci Muric köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen golü engelleyemedi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAdana DemirsporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Galatasaray derbiyi unutturdu
Galatasaray derbiyi unutturdu
Golf Federasyonu'nun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu
Golf Federasyonu'nun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı görkemli bir törenle tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı görkemli bir törenle tamamlandı
Galatasaray - Gaziantep FK: 2-0
Galatasaray - Gaziantep FK: 2-0
Beşiktaş, Sporting maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Sporting maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: 1-0
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: 1-0
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1
Galatasaray'da tek hedef 3 puan
Galatasaray'da tek hedef 3 puan

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma