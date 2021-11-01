Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71'inci dakikada Chadli ve 90+2'nci dakikada penaltıdan Visca attı. Adana Demirspor'un tek golünü ise 60'ıncı dakikada penaltıdan Assombalonga kaydetti.