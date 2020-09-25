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Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı ilk senesi kiralık olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa'ya 6 milyon Euro ve sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin Euro bonus bedeli ödeneceği kaydedildi.

25 Eylül 2020 Cuma 12:08
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Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulüpten deneyimli futbolcunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

"HOŞ GELDİN" MESAJI

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Mbwana Samatta için "hoş geldin" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz" denildi.

DHA

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