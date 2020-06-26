Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"
"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs...
'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu
Son Dakika
'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu
Covid-19’a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır?
Covid-19’a yakalanmadan yaz tatili nasıl...
Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"

Salgın nedeniyle maske ile spor yapmanın zararları konuşulurken, maskesiz spor yapmak da başka riskleri beraberinde getiriyor. Açık havada maskesiz spor yapmak nefes alışverişinin hızlanması ile birlikte etrafa daha fazla virüsün yayılmasına neden olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, "Maskesiz yürümeye çalışıyorsak çok hızlı soluk alıp verdiğimiz için etrafa yaydığımız virüs yükü normale göre daha fazla olacak. O nedenle virüsü bulaştırabilme potansiyelimiz daha yüksek olacak" dedi.

26 Haziran 2020 Cuma 12:23
0 Okunma
"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"

“KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR YÜKLENMEDEN SPORA BAŞLAMALI”

Sosyal mesafeyi korumanın önemi bir kez daha ortaya çıkarken konu ile ilgili uyarılarda bulunan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, "Uzun zamandır evde kalmanın verdiği bir yorgunluk ve hantallık mevcut. İnsanlar bu sürecin devamında normal hayatına hızlı bir şekilde geçmek istiyor. Bu geçişi çok sağlıklı bir şekilde yapmalıyız. Özellikle kronik ya da kalp hastalığı olan kişilerin spor yaparken aşamalı bir şekilde ve bir anda yüklenmeden spor yapmaya başlaması gerekiyor. Aşırı yüklenme, ritm bozuklukları, kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi durumlara yol açabilir. Yürüyüş sırasında mesafeyi koruyacağız, dinlenerek yürüyeceğiz, maske takmaya çalışacağız" dedi.

VİRÜS YÜKÜ ARTMIŞ ŞEKİLDE BULAŞTIRIYOR”

Maske takmanın da kalbe zararları olabileceğini belirten Prof. Dr. Uçar, "Maskesiz yürümeye çalışıyorsak çok hızlı soluk alıp verdiğimiz için etrafa yaydığımız virüs yükü normale göre daha fazla olacak. O nedenle virüsü bulaştırabilme potansiyelimiz daha yüksek olacak. Biz kimde virüs olup olmadığını bilmiyoruz. Birçok insan belirti vermeden hastalığı geçirdiği için virüsü yayabiliyor. O nedenle mümkün olduğunca tedbirlere uyarak sosyalleşmeyi sağlamalıyız" dedi.

“BASKETBOL, FUTBOL VİRÜSÜ YAYAR”

Basketbol, futbol gibi sporların virüsü çok fazla yayma riski olan ve maskeli yapılamayan sporlar olması nedeniyle şu dönemde yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Uçar, kalp hastalarına da şu uyarılarda bulundu: "Kalp hastalarına tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi sporları öneriyoruz. Yarışmalı sporları asla önermiyoruz. Uzun süredir evde kaldığımız için bu sporları da aşamalı olarak yapmamız gerekiyor. Bir anda yüklenerek değil de yavaş yavaş, her gün süreyi ve tempoyu kademeli olarak artırarak 4 hafta gibi bir süreye yaymamız gerekiyor."
 

“SPOR YAPARKEN NEFES DARLIĞI OLURSA HEMEN DİNLENMEYE GEÇMELİ”

Spor yaparken hangi şikayetler oluştuğuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uçar, "Eğer spor yaparken göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve baygınlık hissi gibi durumlar olursa muhakkak durmak ve serin bir yerde dinlenmeye geçmek gerekiyor. Sıvı desteğine çok dikkat etmek gerekiyor. Çok terlemeden ve güneşten kendimizi koruyarak spor yapmamız gerekiyor" dedi. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maskesiz Spor YapmakVirüsKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
30 yıllık hasret sona erdi
30 yıllık hasret sona erdi
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürdü
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürdü
Beşiktaş, Konyaspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
Beşiktaş, Konyaspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
Denizlispor'da Mustafa ve Estupinan iddialı
Denizlispor'da Mustafa ve Estupinan iddialı
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Bülent Uygun’dan hakem eleştirisi
Bülent Uygun’dan hakem eleştirisi
Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz
Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı