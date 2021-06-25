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Masa Tenisinde İnegöllü Sporcular Resmen Şov Yaptılar

25 Haziran 2021 Cuma 12:52
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Masa Tenisinde İnegöllü Sporcular Resmen Şov Yaptılar

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvasının finallerinde İnegöl’den turnuvaya katılan sporcular şov yaptı. 12 sporcudan 9’u dereceye girerek madalya aldı.

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvasının finallerinde İnegöl’den turnuvaya katılan sporcular şov yaptı. 12 sporcudan 9’u dereceye girerek madalya aldı.

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası finalleri 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. İnegöl Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Spor ve Gençlik Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Raketini Kap Gel” sloganıyla düzenlenen turnuvanın İnegöl etabında kendi kategorilerinde ilk 2’ye giren 12 sporcu, İnegöl’ü temsilen finallere katıldı. Turnuva erkek ve kadınlarda ayrı ayrı olmak üzere; minik, yıldız ve büyükler kategorilerinde yapılırken, İstanbul Sultanbeyli’de yapılan finallere İnegöllü sporcular damga vurdu. Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonundaki finallerde, Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvasına İnegöl Belediyesini temsilen katılan 12 sporcudan 9’u derece elde etti. Turnuvada genç kızlar kategorisinde; Yaren Kurt 1’inci, Selva Güneşli 3’üncü, genç erkekler kategorisinde; Emir Berk Akkayalık 2’nci, Emir Talha Güler 4’üncü, küçük kızlar kategorisinde; Nurhayat Kotbaş 2’nci, Ecrin Aydoğdu 4’üncü, küçük erkeklerde Halil Balcı 2’nci ve genç kızlarda Hacer Küpçü 2’nci, Gülfer Aydağ 3’üncü oldu.

EN ÇOK KÜRSÜ YAPAN BELEDİYE İNEGÖL OLDU..

Turnuvada en çok kürsü yapan belediye İnegöl oldu. Her kategoride madalya kazanan İnegöl Belediyesi’nin bu başarı, tüm katılımcıların takdirini topladı.

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