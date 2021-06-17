Masa Tenisi Turnuvasına Yoğun İlgi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvasının İnegöl etabı yapıldı. “Raketini Kap Gel” sloganıyla hayat bulan turnuvanın ilçe elemelerine, 90 dolayında sporcu katıldı.

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvasının İnegöl etabı yapıldı. “Raketini Kap Gel” sloganıyla hayat bulan turnuvanın ilçe elemelerine, 90 dolayında sporcu katıldı.

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası ilçe elemeleri yapıldı. İnegöl Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Spor ve Gençlik Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Raketini Kap Gel” sloganıyla düzenlenen turnuvanın İnegöl etabı, 15 Haziran tarihlerinde Hikmet Şahin Kültür Parkında bulunan Belediye Spor Salonunda gerçekleştirildi. İlçe elemelerine ilk 2’ye girenlerin finale yükseldiği turnuvaya, ilgi yoğun oldu. Turnuva erkek ve kadınlarda ayrı ayrı olmak üzere; minik, yıldız ve büyükler kategorilerinde yapılırken, elemelerde kendi kategorilerinde ilk ikiye giren sporcular 18-19 Haziran tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli’de yapılacak finallere katılma hakkı kazandı. İlçe elemelerini Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Müsabakalar devam ederken tribünden zorlu karşılaşmaları takip eden Başkan Taban ve beraberindeki heyet, sporculara da başarılar dileklerini iletti. Müsabakalara ilişkin açıklama yapan Alper Taban, “Burada güzel bir organizasyonun ilçe elemelerini gerçekleştiriyoruz. Masa tenisi turnuvasına öğrencilerimizin de yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Bu durum bizleri de mutlu etti. İnşallah burada başarılı olup finallere kalacak öğrencilerimiz de şehrimiz adına dereceler elde ederler. Ben yarışmaya katılan her bir öğrencimize teşekkür ediyorum. Medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum dedi.