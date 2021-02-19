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Maratonİzmir 11 Nisan'da sürdürülebilir bir dünya için koşulacak

19 Şubat 2021 Cuma 14:38
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Maratonİzmir 11 Nisan'da sürdürülebilir bir dünya için koşulacak

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ilk kez, "Ormanİzmir" temasıyla düzenlenen  Maratonİzmir'in (Uluslararası İzmir Maratonu) ikincisi 11 Nisan'da koşulacak. Maratonİzmir'in 2021 teması, Birleşmiş Milletler'in liderlik ettiği, "Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi. Sürdürülebilirliği hedefleyen maddeler, "Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar" başlıklarını taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay başkanlığında gerçekleştirilen teknik toplantıda bu 17 maddenin Maratonİzmir'de kilometre taşı olarak kullanılması kararı alındı.

Tarihi Asansör Binası'ndaki toplantıya Tugay'ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman ve Atletizm İl Temsilcisi Hikmet Öncel katıldı. İzmir'in marka değeri için Maratonİzmir'in büyük önem taşıdığını vurgulayan Genel Sekreter Yardımcı Tugay, "Geçen yıl çok önemli bir adım attık ve Maratonİzmir'i, Ormanİzmir ile birleştirerek yaşadığımız büyük yangın sonrası ağaç dikme kampanyası düzenledik. Şimdi ise Birleşmiş Milletler'in uluslararası kalkınma hedefleri ile koşacağız. Maratonİzmir'in, güzel kentimizin en önemli markalarından biri olacağına, parkur avantajı ve organizasyon kalitesiyle 3 yıl içinde dünyadaki sayılı maratonlar düzeyine ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

PARKUR REVİZE EDİLDİ

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Maratonİzmir'e katılan sporcuların da görüşleri alınarak 42 kilometrelik parkurun Karşıyaka bölümünde değişikliğe gidildi. Daha önce Karşıyaka girişindeki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'ndaki maraton geri dönüşü noktası, Bostanlı Vapur İskelesi'ne kaydırıldı. 10 kilometrelik parkurda ise Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ binası önünden yarışa başlayacak sporcular, yarışın 5'inci kilometresine denk gelen Karantina Alt Geçidi'nden dönerek tek tur şekilde başlangıç noktasında yarışı tamamlayacaklar.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Maratonİzmir'e bu yıl da koronavirüs pandemisi koşulları nedeniyle 10 kilometrelik yarış için 750 koşucu, 42 kilometrelik yarış için 450 koşucu kontenjanı ayrıldı. Kayıtlar 15 Şubat'ta açılırken şimdiye kadar 42 kilometrelik yarışa 74, 10 kilometrelik yarışa da 217 koşucunun kayıt yaptırdığı açıklandı. Kayıtlar, www.maratonizmir.org adresinde devam ediyor. Maratonİzmir'e aktif olarak katılamayanlar ise www.bizkosariz.org adresi üzerinden kayıt oluşturarak maratonu sanal ortamda koşabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Maratonİzmir11 Nisan
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