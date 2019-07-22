Maraton heyecanı sona erdi

BURSA, (DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Uludağ’ın zirvesinde gerçekleştirilen Ultra Maraton (Uludağ Trail 2019) iki gün süren nefes kesen mücadelelerin ardından sona erdi. Maratonda dereceye girenlere ödülleri zirvede düzenlenen törenle verildi.

Uludağ’da 100, 66, 30 ve 13 kilometrelik etaplardan oluşan maratonda koşucular Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, 2’nci Oteller Bölgesi, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan mevkilerinden geçerek bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü. Yaklaşık 1000 yakın yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen maratonun ödül töreni de yine zirvede yapıldı. Maratonun en uzun parkurunda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, kenti spor turizminde öne çıkarmak adına bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi.

Bursa’yı sporda marka kent haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirten Bayhan, biri genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde düzenlenen maratona katılan tüm sporculara teşekkür etti. Törende Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Nurullah Yıldız ise 66 kilometrelik parkurda dereceye giren erkek sporculara ödüllerini verdi.

TÜRK SPORCULAR DAMGASINI VURDU

Uzun soluklu yarışın kadınlar 13 kilometre genel klasmanında Aysel Aydın birinciliği elde ederken, erkeklerde Önder Karakulak ipi göğüsledi. 30 kilometrelik parkurda ise kadınlarda Elena Polyakova, erkeklerde Ahmet Bayram birincilik kürsüsüne çıktı. 66 kilometrenin genel klasmanın kadınlar kategorisinde Virginie Arslan, erkeklerde ise Mahmut Yavuz bitiş çizgisini gören ilk sporcular oldu. Maratonun en uzun parkuru 100 kilometrelik genel klasman etabı ise nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kadınlarda İrem Sönmez 21:53:51 derecesi ile etap birincisi, Deniz Çiçek ikinciliği elde etti. Aynı etabın erkekler kategorisinde ise Kemal Kukul 12:21:48 derecesi ile birinci, Cevdet Alyilmaz ikinci, Vincent Hidden ise üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Üç gün boyunca devam eden organizasyonda ITRA (International Trail Running Association) tarafından onaylanan yarış parkurlarını başarıyla tamamlayan koşucular her bir parkur için belirlenen uluslararası puanların da sahibi oldu.