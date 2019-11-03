Maraton birincileri belli oldu

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "İstanbul Senin Durma Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu 42K yarışlarında kazananlar belli oldu.

Maratonda erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak birinci olurken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu parkuru birinci sırada tamamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Kibet 2.09.44'lük derecesiyle birinci tamamlayarak geçen yılın kazanan ismi Felix Kimutai'nin 2.09.57 derecelik rekorunu kırmayı başardı ve parkur rekorunun yeni sahibi oldu.

Erkelerde 2.09.57'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Yitayal Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09'luk zamanıyla Kenyalı sporcu Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu. Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı ise Polat Kemboi Arıkan elde etti. Arıkan parkuru 2.12.57'lik derecesiyle 6'ncı sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2.23.40'lık derecesiyle parkuru birinci sırada bitirdi. Etiyopya'dan Tigist Abayechew 2.24.15'lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16'lık derecesiyle üçüncü oldu. Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi 8'inci olan Büşra Nur Koku elde etti.