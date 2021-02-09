Mağlup Olduk Ama…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Giresunspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik Sorumlu Fazlı Tan “Bugün 2-1 mağlup olduk, ancak oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Lider takıma karşı iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Oyuncularımız başlangıçta heyecanlı olduklarından 2 gol yedik. Daha sonra heyecanı atınca iyi oyun ortaya koydular ve oyun bizim kontrolümüze geçti. Rakibi kendi sahasına hapseden bir oyun oynandı. 20 yaş altı oyuncular vardı sahada. Bugün lider takım deplasmanındaydık ve eksiklerimize karşı kaybedecek bir oyun oynamadık ama hak edilen galibiyeti de alamadık. Oyuncularımızın enerjisinden, ortaya koydukları performanstan memnunuz. Önümüzde Tuzlaspor maçı var inşallah futbolcularımızın sağlığı düzelir ve iyi sonuçlar alırız.” ifadelerini kullandı.