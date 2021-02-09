Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1544
ALTIN
418.183
DOLAR
7.0796
STERLİN
9.7653
EURO
8.5666
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
Sinop Belediyesi kat karşılığı...
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mağlup Olduk Ama…

09 Şubat 2021 Salı 14:50
18 Okunma
Mağlup Olduk Ama…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Giresunspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik Sorumlu Fazlı Tan “Bugün 2-1 mağlup olduk, ancak oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Lider takıma karşı iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Oyuncularımız başlangıçta heyecanlı olduklarından 2 gol yedik. Daha sonra heyecanı atınca iyi oyun ortaya koydular ve oyun bizim kontrolümüze geçti. Rakibi kendi sahasına hapseden bir oyun oynandı. 20 yaş altı oyuncular vardı sahada. Bugün lider takım deplasmanındaydık ve eksiklerimize karşı kaybedecek bir oyun oynamadık ama hak edilen galibiyeti de alamadık. Oyuncularımızın enerjisinden, ortaya koydukları performanstan memnunuz. Önümüzde Tuzlaspor maçı var inşallah futbolcularımızın sağlığı düzelir ve iyi sonuçlar alırız.” ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mağlup Olduk Ama…
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özer Hurmacı “Çağatay Ve Ben Atsam”..
Özer Hurmacı “Çağatay Ve Ben Atsam”..
Bakan Kasapoğlu: Niğde 5 Şubat Şehir Stadı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak
Bakan Kasapoğlu: Niğde 5 Şubat Şehir Stadı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak
Bitlis’te 24 ilden 172 kayak hakemi adayına uygulamalı sınav
Bitlis’te 24 ilden 172 kayak hakemi adayına uygulamalı sınav
Nilüfer Galatasaray’ı Deplasmanda Devirdi
Nilüfer Galatasaray’ı Deplasmanda Devirdi
Bursaspor Milli Takımdan Aflarını İsteyecek!
Bursaspor Milli Takımdan Aflarını İsteyecek!
Sergen Yalçın: Bırakın mücadelemizi sahada verelim
Sergen Yalçın: Bırakın mücadelemizi sahada verelim
Derbi zaferi Galatasaray'ın oldu
Derbi zaferi Galatasaray'ın oldu
Fatih Terim: Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandık
Fatih Terim: Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandık
Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor
Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma