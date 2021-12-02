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Luis Nani, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

02 Aralık 2021 Perşembe 15:33
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Luis Nani, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

İSTANBUL - MLS ekiplerinden Orlando City ile olan birlikteliğini noktalayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Luis Nani, sarı-lacivertlilere geri dönmek istiyor. 

MLS ekiplerinden Orlando City'de 3 yıldır forma giyen ve toplam 88 maçta 31 gol atıp 19 da asist yapan Portekizli yıldız Nani, önceki açıklamalarında tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun kendi elinde olmadığını söylemişti. Orlando City ile yollarını ayıran Nani'nin bu kez eli daha kuvvetli ve devre arası transfer döneminde yeniden Fenerbahçe’ye dönmesi sarı-lacivertli teknik heyet ve yönetimin tercihine bağlı.  

FENERBAHÇE İLE YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR 

2015 Yılında Manchester United’tan 15 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe’yi unutamıyor. Fenerbahçe’de oynadığı 2015-2016 sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran sarı-lacivertliler ile kariyerine devam etmek isteyen Nani, Fenerbahçe ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor. Süper Lig’de bir sezonluk Fenerbahçe macerasında 47 maça çıkan Nani, 13 gol 12 asist üretmişti. 

TARAFTARLAR DA NANI’YI İSTİYOR

Bonservisi elinde bulundan Portekizli yıldız, Pereira’nın Fenerbahçe’deki ilk döneminde İspanyol ekibi Valencia’ya 8 milyon Euro’ya satılmıştı. Orlando City’den ayrıldığını açıklayan Nani'ye, Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Luis NaniFenerbahçe
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