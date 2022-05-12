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Luis Campos, Galatasaray ile danışman olarak sözleşme imzalamayacağını açıkladı

12 Mayıs 2022 Perşembe 15:02
Luis Campos, Galatasaray ile danışman olarak sözleşme imzalamayacağını açıkladı

İSTANBUL - Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın daveti ile ocak ayında İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi konusunda adı geçen Luis Campos, yayımladığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı. Campos, yaptığı açıklamada, "Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadığını düşünüyorum. Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır" ifadelerini kullandı. 

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daveti ile 19 Ocak'ta İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi ile sarı-kırmızılı kulüpte yer alması planlanan 57 yaşındaki Portekizli sportif direktör Luis Campos, yayımladığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı. Kulübün içerisinde bulunduğu belirsizliğe ve istikrarsızlığa vurgu yapan Campos, hedeflere ulaşmak için önlerinde kısıtlamalar oluştuğunu ifade etti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama paylaşan tecrübeli sportif direktör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray, Türk ulusunun tarihini temsil eden ve dünyada marka olan muazzam bir kulüp. Bu nedenle 2022/2023 sezonunda başlaması düşünülen yeni ve iddialı projenin oluşturulmasıyla ilgili Başkan Burak Elmas’ın sunduğu teklifi büyük bir heves ve arzuyla kabul ettim. Planın ilk aşaması (Şubat ayı başında), en iyi teknik profesyonellerin atanmasıyla birlikte organizasyonun yeniden yapılanmasını içeriyordu. Amaç, gelecek sezona hazırlanmak için olabildiğince fazla bilgi toplayıp analiz etmekti. Planın son aşaması ise 1 Haziran’da başlayacak ve bu aşama benim doğrudan müdahalemin başlayacağı zaman olacaktı. Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadığını düşünüyorum. Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Sonuç olarak Kulübün spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım. Başkan Burak Elmas ve yönetim ekibine bana duydukları güven için teşekkür ederim. Galatasaray’ın sportif projesini değiştirip modernleştirmek gösterdikleri çabadan dolayı onları tebrik ederim. Son olarak teknik direktör Domenec Torrent’e ve ekibine bağlılıklarından dolayı takdirlerimi sunarım ve kendilerine başarıları dilerim. Bu deneyim sayesinde Galatasaray kulübünün mistik ve büyük yapısını tanıma şansım oldu.  Türk futbolunda yer aldığım aylar daha önceden de sahip olduğum bazı hususları yerinde görmeme sebep oldu: 

-Çok fazla iyi oyuncu ve genç yetenek var;

-Çok yetkin antrenörler var;

-Çok tutkulu taraftarlar var ve bu taraftarlar olağandışı ve neredeyse eşsiz bir şekilde kulüplerini bir deve dönüştürüyorlar.

Türk futbolunun dünya futbolunda seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Luis CamposGalatasarayDanışman
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