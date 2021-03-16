Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1564
ALTIN
418.834
DOLAR
7.5047
STERLİN
10.3830
EURO
8.9617
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Liverpool 1-0 kazandı, Ozan Kabak maçın adamı...

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.

16 Mart 2021 Salı 10:10
4 Okunma
Liverpool 1-0 kazandı, Ozan Kabak maçın adamı...

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 45+2’de Diogo Jota kaydetti. Liverpool'da forma giyen A Milli yıldızımız Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı ve başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti. Ozan Kabak maçın adamı seçilirken Liverpool kulübü bunu BiG performans olarak duyurdu. Öte yandan rakibinin dizi suratına gelen ve sakatlık geçiren Wolverhampton'un deneyimli file bekçisi Rui Patricio hastaneye kaldırıldı.

Jürgen Klopp'un ekibi bu sonuçla 46 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ozan KabakFutbolFutbolcuLiverpoolPremier Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkan Kamat’a Bir Tepki de BURSİD’DAN GELDİ!
Erkan Kamat’a Bir Tepki de BURSİD’DAN GELDİ!
Divan Kurulundan Erkan Kamat’a İstifa Et Çağrısı!
Divan Kurulundan Erkan Kamat’a İstifa Et Çağrısı!
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena’ya Yeni Proje Yapıyor!
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena’ya Yeni Proje Yapıyor!
SPORTİF FAALİYETLERDE ‘YILDIRIM’ İŞ BİRLİĞİ..
SPORTİF FAALİYETLERDE ‘YILDIRIM’ İŞ BİRLİĞİ..
Anneler Ve Çocukları Squash Turnuvası’nda Buluştu
Anneler Ve Çocukları Squash Turnuvası’nda Buluştu
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Özel sporculardan Fransa'da 4 altın 
Özel sporculardan Fransa'da 4 altın 
Yıldırım'da kontrollü normalleşmeyle spor okulları açıldı
Yıldırım'da kontrollü normalleşmeyle spor okulları açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma