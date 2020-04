İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, liglerin başlama talimatı verildiği an tüm hakem camiası olarak hazır olduklarını söyledi. Demirören Haber Ajansı'na bilgiler veren Zekeriya Alp, ev içi ve ev dışında hakemlere kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgilerin aktarıldığını da belirtti. DHA'ya açıklamalar yapan MHK Başkanı Alp, Hakem Gelişim Sistemi'nin (HAGESİS) dünya futbolunda devrim yapacak nitelikte bir ilk olacağını ve yeni sezonda bu sistemi hayata geçireceklerini de söyledi.



"BİZ HAZIRIZ"



MHK Başkanı Zekeriya Alp hakemlerin formda kalması için çok önceden tedbir aldıklarını belirterek; "Hakemlere programlar yollandı, ev içi ve ev dışında kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. 5 kişilik bir kadro kurmuştuk, üst düzey eğitimli kişilerden oluşan bir kurulumuz var, Çağatay Şahan yönetiminde. Takibi yapılıyor, hakemlerle sık sık diyalog halindeler. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız" dedi.



Ligler yeniden başlarsa alınacak önlemlerden biri de seremonide tokalaşmanın olmayacağı ve 'sosyal mesafe' kuralı uygulanarak futbolcular arasında boşluk bırakılması. 'Sosyal' mesafe sadece seremonide değil yedek kulübesinde de uygulanacak. Futbolcular aralıklarla oturacak. Antrenman ve maçlar öncesinde futbolcular, ellerini dezenfekte edecek. Bütün bunlara hakemlerin de tabi tutulacağını hatırlatan Alp, "Hiç bir hakemimizi riske atmak istemeyiz. Maçlar yeniden başlarsa VAR odaları ve VAR hakemleri için sosyal mesafe, kişisel izolasyona ve dezenfekteye de herkes dikkat edecek" şeklinde konuştu.



"BU SÜREÇTE HAKEMLERİ TOPLUM DAHA İYİ TANIDI"



Futbolsuz günlerde uzaktan erişim ile ve teknolojiyi kullanarak hakemlerle röportajlar yapılmasına izin veren Zekeriya Alp, "Hakemler bu süreçte daha iyi tanındı. Gerek sizin gerekse medyadaki diğer arkadaşların yaptığı röportajlarla hakemlerin de sen-ben gibi insanlar oldukları, güzel ailelerinin oldukları, eğitim seviyelerinin yüksek olduğu toplum önünde biraz daha gözler önüne serildi. Bu röportajlarla hakemlerin sempatik yanları, günlük yaşamları ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



HAGESİS (HAKEM GELİŞİM SİSTEMİ) DÜNYA FUTBOLUNDA BİR İLK OLACAK, BİR DEVRİM YAPACAK



Zekeriya Alp'in kurduğu atletik performans birimi yeni sezonda devreye girecek.



Süper Amatör liglerden itibaren Türkiye çapındaki 1880 hakemin cep telefonlarına yüklenecek bir aplikasyon olan HAGESiS'in (hakem gelişim sistemi) hakemlerin fizik, kondisyon, kural bilgisi, beslenme, yaşam tarzı ve sosyo-psikolojik takibini sağlayacak. Takımların özelliklerinin hakeme bildirileceği bu sistemde Hakem, atandığı maça göre idman bile yapacak. MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bu konuda verdiği bilgilerin ana başlıkları şöyle:



HAKEMLER TAKTİKSEL OLARAK DA HAZIRLANACAK



Hakemin görevli olduğu maçta yer alan takımlara ait bilgiler ve görüntüler, otomatik olarak hakemlere gönderilecek. Takımların atak şekilleri, duran toplardaki davranışları, attıkları ve yedikleri goller, hakemi aldatmaya yakın oyuncuları, kazandıkları penaltılar gibi bilgiler hakemlere müsabaka öncesi gönderilecek. Böylelikle hakemler yönetecekleri müsabakaya 'taktiksel olarak' hazırlanacak.



HAKEMLERE YAKIN TAKİP



Hakemler haftalık yemek menüsü seçecekler. Yapılan ölçümlerde beden yağ oranları hangi sınıfa giriyor ise HAGESiS düzenli olarak o kategoriye yüklenmiş olan beslenme planlarını ve haftalık menüleri her pazar hakemin aplikasyonuna gönderilecek. Hakemler bu menülerden birini seçecek ve hafta boyu bu şekilde beslenecek. Hakemlerin hangi sıcaklıkta antrenman yaptığını, çalışma saati uzunluğunu, kalp atım sayısı değişikliklerini otomatik olarak sisteme yükleyecek. Bu sayede hakemlerin hastalıklara yakalanma riski düşürülecek. HAGESiS, meteoroloji raporu doğrultusundan 'soğuk ve rüzgarlı hava' tespiti yaparsa, hakeme 'Antrenmanda bere giy' uyarısı yapacak.