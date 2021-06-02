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Ligin En Büyük Stadı Timsah Arena!

Büyükşehir Belediye Stadı 43 bin 361 kapasiteyle zirvede… Kocaelispor’un stadı 34 bin 712 kişiyle ikinci, Samsunspor’un stadı da 33 bin 919 ile üçüncü sırada.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:41
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Ligin En Büyük Stadı Timsah Arena!

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Süper Lig’in 5. şampiyonu Bursaspor ne yazık ki bir sezon daha TFF 1.Lig’de mücadele edecek. Süper Lig hasreti şimdiden üç yıla çıkan yeşil-beyazlılar koronavirüs pandemisi nedeniyle tribünlerin kapalı olması nedeniyle taraftar desteğini fazlasıyla hissediyor. Önümüzdeki sezon TFF 1.Lig’de 19 takım mücadele edecek. Görünen o ki şampiyonluk yarışı nefes kesecek.

EN BÜYÜK KAPASİTE BİZDE.. Ligde mücadele eden 19 takım içerisinde tek Süper Lig şampiyonluğu bulunan kulüp olan Bursaspor’un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediye Stadı da 43 bin 361 kapasiteyle zirvede yer alıyor. Taraftarın Timsah Arena’sını, Kocaelispor’un maçlarına ev sahipliği yapan 34 bin 712 kişilik stat takip ediyor. Samsunspor’un stadı da 33 bin 919 ile üçüncü sırada. Adanaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Adana Stadı’da 33 bin kapasiteye sahip.

BU HASRET BİTMELİ. 4 İstanbul, 3 Ankara, 2 İzmir, 2 Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Adana, Erzurum, Denizli, Manisa ve Bolu’dan birer ekibin mücadele edeceği yeni sezon 13 Ağustos’ta start alacak. 5 Haziran’da yeni başkanını seçmeye hazırlanan Bursaspor’un Süper Lig hasretine son vermek için iyi bir kadro kurması şart. Sınırlı sayıda da olsa taraftarına kapılarını açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediye Stadı’nda şampiyonluk şarkıları söylemek için tüm şehir üzerine düşeni yapmalı. KULÜP ŞEHİR STADYUM KAPASİTE

Bursaspor Bursa Büyükşehir Belediye 43.361

Kocaelispor Kocaeli Kocaeli 34.712

Samsunspor Samsun Samsun 19 Mayıs 33.919

Adanaspor Adana Yeni Adana 33.000

B.B.Erzurum Erzurum Kazım Karebekir 23.700

Ankaragücü Ankara Eryaman 20.560

Gençlerbirliği Ankara Eryaman 20.560

Denizlispor Denizli Denizli Atatürk 18.745

Manisa FK Manisa Manisa 19 Mayıs 16.597

Balıkesirspor Balıkesir Balıkesir Atatürk 15.800

Bandırmaspor Balıkesir Bandırma 17 Eylül 12.725

Altınordu İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu 9.138

Boluspor Bolu Atatürk 9.000

İstanbulspor İstanbul Necmi Kadıoğlu 7.500

Menemenspor İzmir Menemen İlçe 5.000

A.Keçiörengücü Ankara Aktepe 4.800

Eyüpspor İstanbul Eyüp 2.500

Ümraniyespor İstanbul Ümraniye İlçe 2.500

Tuzlaspor İstanbul Sancaktepe 15 Temmuz 2.500

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldızLigin En Büyük Stadı Timsah Arenaönce Vatan
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