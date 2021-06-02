Ligin En Büyük Stadı Timsah Arena!

BURSA
MUSTAFA YILDIZ
Süper Lig’in 5. şampiyonu Bursaspor ne yazık ki bir sezon daha TFF 1.Lig’de mücadele edecek. Süper Lig hasreti şimdiden üç yıla çıkan yeşil-beyazlılar koronavirüs pandemisi nedeniyle tribünlerin kapalı olması nedeniyle taraftar desteğini fazlasıyla hissediyor. Önümüzdeki sezon TFF 1.Lig’de 19 takım mücadele edecek. Görünen o ki şampiyonluk yarışı nefes kesecek.
EN BÜYÜK KAPASİTE BİZDE.. Ligde mücadele eden 19 takım içerisinde tek Süper Lig şampiyonluğu bulunan kulüp olan Bursaspor’un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediye Stadı da 43 bin 361 kapasiteyle zirvede yer alıyor. Taraftarın Timsah Arena’sını, Kocaelispor’un maçlarına ev sahipliği yapan 34 bin 712 kişilik stat takip ediyor. Samsunspor’un stadı da 33 bin 919 ile üçüncü sırada. Adanaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Adana Stadı’da 33 bin kapasiteye sahip.
BU HASRET BİTMELİ. 4 İstanbul, 3 Ankara, 2 İzmir, 2 Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Adana, Erzurum, Denizli, Manisa ve Bolu’dan birer ekibin mücadele edeceği yeni sezon 13 Ağustos’ta start alacak. 5 Haziran’da yeni başkanını seçmeye hazırlanan Bursaspor’un Süper Lig hasretine son vermek için iyi bir kadro kurması şart. Sınırlı sayıda da olsa taraftarına kapılarını açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediye Stadı’nda şampiyonluk şarkıları söylemek için tüm şehir üzerine düşeni yapmalı. KULÜP ŞEHİR STADYUM KAPASİTE
Bursaspor Bursa Büyükşehir Belediye 43.361
Kocaelispor Kocaeli Kocaeli 34.712
Samsunspor Samsun Samsun 19 Mayıs 33.919
Adanaspor Adana Yeni Adana 33.000
B.B.Erzurum Erzurum Kazım Karebekir 23.700
Ankaragücü Ankara Eryaman 20.560
Gençlerbirliği Ankara Eryaman 20.560
Denizlispor Denizli Denizli Atatürk 18.745
Manisa FK Manisa Manisa 19 Mayıs 16.597
Balıkesirspor Balıkesir Balıkesir Atatürk 15.800
Bandırmaspor Balıkesir Bandırma 17 Eylül 12.725
Altınordu İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu 9.138
Boluspor Bolu Atatürk 9.000
İstanbulspor İstanbul Necmi Kadıoğlu 7.500
Menemenspor İzmir Menemen İlçe 5.000
A.Keçiörengücü Ankara Aktepe 4.800
Eyüpspor İstanbul Eyüp 2.500
Ümraniyespor İstanbul Ümraniye İlçe 2.500
Tuzlaspor İstanbul Sancaktepe 15 Temmuz 2.500
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