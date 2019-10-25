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Ligde farklı, Avrupa’da farklı Trabzonspor

Süper Lig’de aldığı başarılı sonuçlar ile zirve mücadelesinin içinde yer alan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde ise mücadele ettiği C Grubu’nda henüz galibiyetle tanışamadı ve ligde farklı, Avrupa’da farklı bir görüntü verdi.

Ligde farklı, Avrupa’da farklı Trabzonspor

Süper Lig’de aldığı başarılı sonuçlar ile zirve mücadelesinin içinde yer alan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde ise mücadele ettiği C Grubu’nda henüz galibiyetle tanışamadı ve ligde farklı, Avrupa’da farklı bir görüntü verdi.

25 Ekim 2019 Cuma 11:36
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Ligde farklı, Avrupa’da farklı Trabzonspor

TRABZON - Süper Lig’de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir mağlubiyeti bulunan ve ikinci sırada zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde ise beklenen sonuçları alamıyor. İki eleme turu geçtikten sonra UEFA Avrupa Ligi’nde adını gruplara yazdırmayı başaran bordo-mavililer, C Grubu’nda oynadığı 3 maçta da galibiyet elde edemedi, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1 puanla grubun son sırasında yer aldı.

GOL YOLLARINDA DA SESSİZ KALDI

Ligde ilk 8 haftalık bölümde en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği C Grubu’nda ise en az gol atan takım oldu. Bordo-mavililer, C Grubu’nda oynadığı 3 maçta yalnızca 2 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Deplasmanda oynadığı Getafe ile evinde konuk ettiği Krasnodar’a karşı gol üretemeyen Trabzonspor, sahasında Basel ile oynadığı ve beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada iki gol bulabilmişti.

GRUPTAKİ ŞANSINI ZORA SOKTU

Bu arada bordo-mavililer Avrupa Ligi’nde gruptan çıkabilmesi için 7 Kasım’da deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçını kazanmak zorunda. Grupta oynanan ilk üç maçların ardından Basel 7 puan ile zirvede yer alırken, ikinci Getafe’nin 6, üçüncü Krasnodar’ın ise 3 puanı bulunuyor. Basel ile Getafe’nin karşılaşacağı haftada Trabzonspor 7 Kasım’da deplasmanda Krasnodar’ı mağlup etmesi durumunda puanını 4’e yükseltecek ve gruptaki şansını sürdürecek.

YEREL GAZETELERDEN “AVRUPA’DA HÜSRAN” YORUMU

Yerel gazeteler, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor’un 2-0 kaybettiği Krasnodar maçının ardından, “Fırtına Avrupa’da yok, Avrupa’da hüsran” yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına Avrupa’da yok”, Taka gazetesi, “Avrupa’da hüsran”, “Trabzonspor, sayısız fırsat yakaladığı maçta Krasnodar kalecisini geçemedi. Rus ekibi istediğini alarak giderken Fırtına gruptaki şansını mucizelere bıraktı”, Günebakış gazetesi, “Avrupa’da yokuz”, “Ligde fırtına kopartan Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde Krasnodar’a diş geçiremedi”, Karadeniz gazetesi, “Fırtına Avrupa’da esemiyor”, “Süper Lig’de 3’te 3 yapan Trabzonspor, UEFA grup maçında Rus ekibi Krasnodar’a Akyazı’da kaybetti, Sonnokta gazetesi, “Avrupa sizin olsun, bize lig lazım” başlıklarına yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigTrabzonsporAvrupa
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