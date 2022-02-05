Lider Trabzonspor hata yapmadı: 1-0

6’ncı dakikada Cornelius, sol kanattan aldığı topu ceza sahası dışındaki Dorukhan’a gönderdi. Dorukhan’ın penaltı çizgisi üzerinde hareketlendiği Visca’ya gönderdiği top, Visca’nın sol vuruşuyla gole dönüştü: 1-0.

12’nci dakikada orta alanda topu kazanan Abdülkadir Ömür topu ceza yayında bulunan Cornelius’a gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Cornelius’un kaleye doğru yaptığı aşırtma vuruş yandan auta çıktı.

34’üncü dakikada Trabzonsporlu Nwakaeme ile ceza sahası dışında pozisyona giren Kasımpaşalı Hadergjonaj sol bileğinden sakatlandı. Hakem oyunu durdururken Hadergjonaj, sahaya giren sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından dışarı çıktı.

41’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Kasımpaşa’da Ben Ouanes’in Ahmet’e doğru gönderdiği orta kaleci Uğurcan’da kaldı.

46’ncı dakikada Hajradinovic’in savunmaya havalandırdığı topa yönelen Cornelius ile kalesini terk eden Kasımpaşalı kaleci Ertuğrul topu havada karşılamak isterken çarpıştı. Başından darbe alan Ertuğrul kalesine dönmekte gecikirken topu yakalayan Nwakaeme, fırsatı değerlendirmek istedi. Nwakaeme’nin ceza sahasına gönderdiği top Kasımpaşalı Eren’in müdahalesiyle dışarı çıktı. Pozisyondan sonra başından darbe alan kaleci Ertuğrul için sağlık ekipleri sahaya girdi.

55’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme penaltı bölgesinde bulunan Abdülkadir Ömür’e topu ortaladı. Kaleci Ertuğrul’un hamlesiyle top Abdülkadir’le buluşmadı.

67’nci dakikada Trabzonspor ceza yayının birleştiği yerde Eysseric’in sağ ayakla vurduğu sert şut solda iki diğerin birleştiği noktaya çarparak geri döndü.

75’inci dakikada üzerine top gönderdiği Trabzonsporlu Peres ile Kasımpaşalı Eysseric arasında yaşanan gerginliğe hakem Zorbay Küçük müdahale etti. Hakem Peres’e çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Eysseric’e ise ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu pozisyona itirazlarını sürdüren Kasımpaşa Teknik Direktörü Umut Şengül ile takımın malzemecisi kırmızı kart gördü.

86'ncı dakikada Kasımpaşalı Mamadou’nun gönderdiği pasta ceza yayının sağ tarafında buluşan Hajradinovic sol ayağıyla kaleye doğru vuruş yaptı. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, Trabzonspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.