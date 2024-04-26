Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
27 Nisan Cumartesi:
15.30 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
28 Nisan Pazar:
15.00 Konyaaltı Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 Görele Belediyespor - Tekirdağ Süleymanpaşa (13 Şubat)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
29 Nisan Pazartesi:
18.00 Yenimahalle Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Play-off müsabakaları
Normal lig sezonunu 1. ila 8. sıra arasında bitiren takımlar play-off müsabakaları oynayacak.
2023- 2024 sezonu sonunda Süper Lig'de 9. ve 10. olan takımlar sezonu tamamlayacak, 11. olan takım ise Süper Lig'den bir alt lige (1. Lig) düşecek.