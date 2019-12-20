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Kubilay anısına 13. koşu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu, 23 Aralık'ta bu yıl 13'üncü kez yapılacak. Yarışmaya katılmak için 22 Aralık Pazar akşamı 18.00'e kadar başvuru yapılabilecek.

Kubilay anısına 13. koşu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu, 23 Aralık'ta bu yıl 13'üncü kez yapılacak. Yarışmaya katılmak için 22 Aralık Pazar akşamı 18.00'e kadar başvuru yapılabilecek.

20 Aralık 2019 Cuma 13:25
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Kubilay anısına 13. koşu

İZMİR - Menemen'de 89 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, ölüm yıl dönümleri olan 23 Aralık'ta bir kez daha anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen'de aynı gün düzenlenecek Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu ülkenin başarılı atletlerini bir araya getirecek. 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı Buruncuk Mevkii'nden saat 08.30'da başlayarak Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek. Yarışmaya ferdi lisanslı, kulüp ve okul takımlarında yer alan sporcular başvurabilecek. Yarışlar 1999 ve öncesinde doğan erkek yarışmacıların katılabileceği Büyük Erkek, 1999 ve öncesinde doğan kadın yarışmacıların katılabileceği Büyük Kadın, 2000 ve 2001 doğumlu erkeklerin katılabileceği Genç Erkek ve 2000 ve 2001 doğumlu kadınların katılabileceği Genç Kadın olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Yarışmada toplam 51 bin 600 TL ödül dağıtılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kubilay Anısına 13. Koşu
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