Körfezin Sultanları Yolu Yarıladı Sultanlar Ligi’ne Bir Adım Kaldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Edremit Belediyesi Altınolukspor Bursa’da oynanan TVF Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi Yarı Finalleri’nin ikinci maçında 2-0 geriye düşmesine Nevşehir Belediyesi’ni 3-2 mağlup ederek Final Grubu’na yükseldi.

Edremit Belediyesi Altınolukspor Bursa’da düzenlenen TVF Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi Yarı Finalleri'nin ikinci gününde karşılaştığı Nevşehir Belediyesi'ni 2-0 geriden gelerek 3-0 mağlup etmeyi başardı. İkinci maçında ikinci galibiyetini alan Körfezin Sultanları TVF Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi Final Grubuna katılmaya hak kazandı.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanan maçta Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, CHP Edremit CHP Başkanı Deniz Onur Özcan, Kulüp Başkanı Filiz Sırma Uluç, tüm yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı. Maç sonunda Kulüp Başkanı Filiz Sırma Uluç gözyaşlarını tutamazken yaptığı açıklamada, Tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, destekçilerimize, ekranları başından dualarını eksik etmeyen taraftarlarımıza, herkese tek tek teşekkür ederiz. Biz birlik içinde çok daha güzel günler göreceğiz dedi.