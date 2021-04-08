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KÖRFEZİN SULTANLARI, SULTANLAR LİGİ YOLUNDA..

08 Nisan 2021 Perşembe 15:34
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KÖRFEZİN SULTANLARI, SULTANLAR LİGİ YOLUNDA..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop 1. Ligi A Grubu’nda Edremit Belediyesi Altınolukspor grubu lider bitirerek play-off’a katılmaya hak kazandı. Körfezin Sultanlarında hedef play-off’u da başarı ile geçip Sultanlar Ligi’ne yükselmek. Edremit Belediyesi Altonolukspor Kadın voleybol takımı Sigorta Shop 1. Ligi’nde fırtına gibi esiyor.  1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Körfezin Sultanları, güçlü rakiplerine karşı ortaya koyduğu başarılı oyun ile oynadığı 22 maçta 20 galibiyet elde ederek grubunu lider olarak bitirdi. Sezon boyunca kendi sahasında ve deplasmanlarda oynadığı maçlarda üstünlüğünü sürdüren Altınolukspornormal sezonun son haftasında deplasmanda Karşıyaka’yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Grubunu lider bitiren Edremit temsilcisi önümüzde ki günlerde oynanacak olan play-off mücadelesi sonunda voleybolun en süt ligi olan Sultanlar Ligi’ne yükselmek istiyor. A Grubu’ndan 4 ve B Grubu’ndan ilk 4 sırada yer alan 8 takımın katılacağı alacağı play-off mücadelesi sonunda ilk iki sırada yer alacak takımlar Sultanlar Ligi’ne yükselecek.  1. Lig’de grup aşamasını lider olarak bitiren Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü Başkanı Filiz Sırma Uluç, yönetim kurulu üyeleri ile sporcular Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda çiçeklerle karşılandı. Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü Başkanı Filiz Sırma Uluç, Edremit’i sportif anlamda bir üst lige taşımak istediklerini belirterek, Bu sezon başarılı bir performans sergileyerek Sultanlar Ligi’ne giden yolda ilk aşama olan normal sezonu lider olarak bitirmeyi başardık. Sporcularımız 22 maçta 20 galibiyet elde ederek önemli bir başarı ortaya koydular. Teknik heyetimiz ve sporcularımıza güveniyoruz. Aynı başarıyı play-off’ta da sürdürüp Sultanlar Ligi’ne yükselmek istiyoruz dedi.  

Başkan Uluç, “Başta Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan olmak üzere sponsorlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu inanç ve azimle başaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, emeği geçenleri kutladı, Edremit’in ve Altınoluk’un ismini daha iyi duyurabilmek için spor alanında elde edilen başarıların önemli olduğunu ifade eti. Sultanlar Ligi yolunda başarılar diledi. 

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da Altınolukspor Kadın Voleybol takımı yönetim ve sporcularını kutladı. Başkan Arslan, “Edremitimiz her alanda olduğu gibi sportif anlamda da daha iyi yerlere hak ediyor. Kadın voleybol takımımız aldığı başarılı sonuçlar ile bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkesi kutluyorum, Sultanlar Ligi yolunda başarılar diliyorum” dedi. 

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