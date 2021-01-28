Körfez’in Sultanları Sultanlar Ligi, Yolunda Altınolukspor, Emin Adımlarla İlerliyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - TVF Sigorta Shop 1. Ligi’nde liderliği elinde bulunduran Edremit Belediyesi Altınolukspor, Sultanlar Ligi yolunda hedefine emin adımlarla ilerliyor. Edremit Belediyesi Altınolukspor Kadın Voleybol takımı TVF Sigorta Shop 1. Ligi A Grubu’nda 12 maçta 10 galibiyet ile liderliğini koruyor. Geçtiğimiz hafta kendi evinde Fenerbahçe’yi set vermeden mağlup eden Körfezin Sultanları, 13. Hafta mücadelesinde 30 Ocak Cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılaşacak. Hazırlıklarını Baş antrenör Ali Kamberoğlu, yönetiminde sürdüren Yeşil-Sarılı ekip 6. Sırada bulunan rakibi karşısında sürprize izin vermeden kazanmak istiyor. Baş antrenör Ali Kamberoğlu, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını kaydetti, “Mücadele gücü yüksek kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takımımız var. Bu hafta Göztepe deplasmanına gidiyoruz. Oynadığımız her maçı ayrı bir final olarak değerlendiriyoruz. Bu hafta ki Göztepe maçında da kazanmak için mücadele edeceğiz. En az hata ile kayıp yaşamadan zirvedeki yerimizi korumayı amaçlıyoruz” dedi. Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü Başkanı Filiz Sırma Uluç ise yaptığı açıklamada, Sultanlar Ligi’ni hedeflediklerini belirterek “Sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamayı başardık. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçını kazanıp liderliğimizi sürdürdük. Bu haftada İzmir’den lider olarak dönmek istiyoruz. Güzel Edremitimizi sportif alanda daha yukarılara taşımak için camia olarak Sultanlar Ligi’ne giden yolda kenetlendik. Başta Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



