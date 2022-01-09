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Konyaspor - Sivasspor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1

09 Ocak 2022 Pazar 17:31
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Konyaspor - Sivasspor: 0-1

KONYA (DHA)

Süper Lig'in 20'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. 

24'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Bytyqi'nin şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 

25'inci dakikida Hadziahmetovic'in pasında altı pas içinde topu alan Michalak, kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldı. Michalak'ın vuruşundan top yandan auta çıktı. 

58'inci dakikada karambolde ceza sahası dışında Soner'in şutunda top üstten auta çıktı. 

66'ncı dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahasında bulunan Hadziahmetovic topu uzaklaştırmak istedi. Ancak topu önünde bulan James, takımını öne geçirdi:0-1

85'inci dakikada Erdoğan'ın ceza sahasından şutunda top kaleci Sehic'de kaldı. 

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyasporSivasspor
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