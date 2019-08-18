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Konyaspor-Ankaragücü

Konyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor-Ankaragücü

Konyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:57
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Konyaspor-Ankaragücü

KONYA (DHA) 

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bugün sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanda sakatlanan ve tedavisine başlanılan Amir Hadziahmetovic’in yanı sıra tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı ve Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.

Kampa giren yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyasporAnkaragücü
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