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Kocaeli Rallisi’nin birincisi belli oldu

Kocaeli Rallisi'nde Özdemir - Memişyazıcı zaferi 

14 Kasım 2021 Pazar 17:31
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Kocaeli Rallisi’nin birincisi belli oldu

Kocaeli (DHA) 

Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5’inci ayağı olan Kocaeli Rallisi’nde Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı birinci oldu.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5'inci ayağı olan 38'inci Kocaeli Rallisi sona erdi.

Kocaeli Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı birinci, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova - Vedat Bostancı ekibi ikinci, aynı takımdan İtalyan ekip Tullio Versace - Eneo Giatti üçüncü oldu. 

2 çeker klasmanında ise Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara - Bilge Ayan, Gençler klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay - Burak Erdener birinci oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli RallisiÖzdemir Memişyazıcı
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