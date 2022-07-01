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Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı

EDİRNE'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkıp güreşmesiyle başladı. Bu yıl Kırkpınar'a 2 bin 475 güreşçi kayıt yaptırırken, rekor kırıldı.

01 Temmuz 2022 Cuma 11:10
Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda minik pehlivanların çıkmasıyla başladı. Er meydanında güreşen minik pehlivanlar, uzayan çimlerin arasında kaybolurken, saha hakemlerinin müsabakalarda zaman zaman karar vermekte zorlandıkları görüldü. Miniklerin kıyasıya mücadelesi ilk günden ilgiyle izlendi. 

REKOR KATILIM

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu yıl pehlivanlar yoğun ilgi gösterdi. Kırkpınar'da güreş yapmak için 14 boyda 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı. Bu yıl yapılan kayıtla  658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sayısı geçerek rekor katılım olarak tarihe geçti. Kırkpınar'da bu yıl başpehlivanlık güreşlerinde 54  başpehlivan çayıra çıkacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKırkpınarGüreşPehlivanEr MeydanıUNESCO
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