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Kırkpınar'da sürpriz olmadı

Edirne'de devam eden 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz yaşanmadı ve çeyrek finale kalan 8 isim belli oldu. 

Kırkpınar'da sürpriz olmadı

Edirne'de devam eden 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz yaşanmadı ve çeyrek finale kalan 8 isim belli oldu. 

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:14
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Kırkpınar'da sürpriz olmadı

EDİRNE (DHA) -

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık üçüncü turunda güreşler kıran kırana geçti. Çekilen kuraya göre üçüncü turda Mustafa Kemal Karaboğa - İsmail Balaban, Şaban Yılmaz - Mustafa Batu, Süleyman Aykırı - Orhan Okulu, İsmail Koç - Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu - Hüseyin İyican, Hüseyin Gümüşalan - Faruk Akkoyun, Kürşat Şevki Korkmaz - Mehmet Yeşil Yeşil ve Ünal Karaman - Fatih Atlı arasında müsabakalar yapıldı.

SAKATLANAN BATU GÜREŞE DEVAM ETTİ

Çeyrek final güreşlerinde Şaban Yılmaz'la Mustafa Batu arasındaki güreşte sakatlık yaşandı. Şaban Yılmaz'ın bacağına tekme atarak yere düşürdüğü Mustafa Batu sakatlanarak güreşi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Doktorların yaklaşık 5 dakikalık müdahalesinin ardından Mustafa Batu güreşe devam etti. Batu'nun sekerek güreşe devam ettiği görüldü. Kıran kıran geçen güreşte Batu, rakibini yenmeyi başardı. 

Üçüncü tur müsabakalarının ardından çeyrek finale çıkan isimler İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu ve Mehmet Yeşil Yeşil oldu.

DHA

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KırkpınarGüreşSürprizYağlı GüreşEdirne658.TarihiBaşpehlivanlıkönce Vatan
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