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Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu

660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç'u puanlama güreşinde yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:13
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Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu

660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2021 yılının başpehlivanı Ali Gürbüz  oldu. Kırkpınar'da 2011-2012 ve 2019 yıllarında başpehlivan Ali Gürbüz, finale gelene kadar rakipleri Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu yenerek finale geldi. İsmail Koç ise Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın ve Faruk Koyuncu'yu yenerek adını finale yazdırdı.

Final güreşi iki pehlivanın da bir birlerini kontrollü şekilde denedikleri oyunlarla başladı. Hakem ilerleyen zamanlarda güreşleri daha aktif yönünde olmaları yönünde uyardı. Ancak 30'uncu dakikasında hakem her iki pehlivana da pasif güreştikleri gerekçesiyle birer ihtar verdi. İhtarın ardından seyirciler zaman zaman ıslıklarla güreşçileri protesto ederken, hareketlendikleri anlarda ise alkışlarla destek verdi.

PUANLAMAYA GİTTİ, SARI KART GÖRDÜLER

40 dakikalık güreşte Gürbüz ile Koç, birbirleriyle yenişemeyince, karşılaşma puanlamaya gitti. Puanlama başlarken, hakem iki pehlivana da sarı kart gösterdi. Puanlamanın 8'nci dakikasında Ali Gürbüz, İsmail Koç'a bastırarak aldığı puanla maçı kazandı. Toplam 48 dakika süren müsabakanın ardından Ali Gürbüz, Kırkpınar'ın başpehlivan oldu.

Kırkpınar Başpehlivanı olan Ali Gürbüz'e Altın Kemeri ve kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, diğer derece alan pehlivanlara ödüllerini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu taktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırkpınarGüreşYağlı GüreşPehlivanBaş PehlivanAli Gürbüz
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