Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
503.63
DOLAR
8.6633
STERLİN
12.0628
EURO
10.3034
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle...
TCDD, reklam alanları kiraya verecek
TCDD, reklam alanları kiraya...
Ankara'da 55 arsa satılacak
Ankara'da 55 arsa satılacak
DHMİ, 10 personel alacak
DHMİ, 10 personel alacak
Develi’de 9 dönüm tarla satılacak
Develi’de 9 dönüm tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu

Edirne’de bu yıl 660'ncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini, 1 milyon 22 bin lira veren iş insanı Seyfettin Selim kazandı. Selim, 13'üncü kez Kırkpınar Ağası oldu.

11 Temmuz 2021 Pazar 17:32
11 Okunma
Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu

660'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı. Ağalık ihalesine, daha önce 12 kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim, tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selim'in bir söz verdiğini ve o sözü yerine getireceğini söyledi.

Başkan Gürkan'ın 661 bin liradan başlattığı ihaleye tek başına katılan Seyfettin Selim, 1 milyon 22 bin lira vererek, 661'nci Kırkpınar ağalığını aldı. Selim, Kırkpınar'ı çok sevdiğini belirterek, adının sadece Kırkpınar Ağası olarak geçmesini istemediğini söylerken, Edirne'de Kreş ve Gündüz Bakımevi yaptırdığını belirtti. Selim, "Adımız yaptığımız yatırımlarla geçsin, okullarla, hastanelerle, yardımlarla geçsin" dedi.

13'üncü kez ağa olan Selim, ağalık ihalesinin sembolü koçu da emniyet teşkilatına bağışladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırkpınarSeyfettin SelimKırkpınar AğasıGüreşYağlı GüreşPehlivan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Münevver Hancı'dan gümüş madalya
Münevver Hancı'dan gümüş madalya
Kırkpınar'da final heyecanı 
Kırkpınar'da final heyecanı 
TFF 1. Lig U19’da şampiyon Yılport Samsunspor
TFF 1. Lig U19’da şampiyon Yılport Samsunspor
Kırkpınar'da pehlivanlar rakipleri kadar sıcak havayla da mücadele ediyor
Kırkpınar'da pehlivanlar rakipleri kadar sıcak havayla da mücadele ediyor
Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı
Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
​​​​​​​Kulüpler Birliği'nden TFF'ye rest
​​​​​​​Kulüpler Birliği'nden TFF'ye rest
Alperen Karahan Türk spor tarihine geçti
Alperen Karahan Türk spor tarihine geçti
Şenol Güneş: İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız
Şenol Güneş: İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma