Kırkpınar ağası, 11'inci kez Seyfettin Selim 

EDİRNE, (DHA)

658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı. Ağalık ihalesine, daha önce 10 kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim, tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selim'in gelecek yıl da Kırkpınar ağalığını alması halinde kazanılması güç rekorun sahibi olacağını belirterek, "3 altın kemerin ebedi sahibi olacak" diye konuştu.

Başkan Gürkan'ın 222 bin liradan başlattığı ihaleye tek başına katılan Seyfettin Selim, en son fiyatı 661 bin liraya yükselterek, 659'uncu Kırkpınar ağalığını aldı. Geçen yıl 722 bin liraya ağalığı alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ı çok sevdiğini belirterek, "Kırkpınar'ı hakkıyla seven birisi çıkana kadar ben ağalığa devam edeceğim" dedi.