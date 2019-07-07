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Kırkpınar ağası, 11'inci kez Seyfettin Selim 

Edirne'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini, 661 bin lira veren iş insanı Seyfettin Selim kazandı. Selim, 11'inci kez Kırkpınar ağası oldu.

Kırkpınar ağası, 11'inci kez Seyfettin Selim 

Edirne'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini, 661 bin lira veren iş insanı Seyfettin Selim kazandı. Selim, 11'inci kez Kırkpınar ağası oldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:39
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Kırkpınar ağası, 11'inci kez Seyfettin Selim 

EDİRNE, (DHA)

658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı. Ağalık ihalesine, daha önce 10 kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim, tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selim'in gelecek yıl da Kırkpınar ağalığını alması halinde kazanılması güç rekorun sahibi olacağını belirterek, "3 altın kemerin ebedi sahibi olacak" diye konuştu. 

Başkan Gürkan'ın 222 bin liradan başlattığı ihaleye tek başına katılan Seyfettin Selim, en son fiyatı 661 bin liraya yükselterek, 659'uncu Kırkpınar ağalığını aldı. Geçen yıl 722 bin liraya ağalığı alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ı çok sevdiğini belirterek, "Kırkpınar'ı hakkıyla seven birisi çıkana kadar ben ağalığa devam edeceğim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırkpınarAğaSeyfettin Selim11. Kezönce Vatan
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