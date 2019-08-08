Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99208
ALTIN
262.613
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6207
EURO
6.1176
3 bin 600 yıllık batıkta kazı
3 bin 600 yıllık batıkta...
Kınalıada'da Süleyman Seba Günü
Kınalıada'da Süleyman Seba Günü
Samsun'da kazıda ulaşılan Hititlerin dini merkezi araştırılıyor
Samsun'da kazıda ulaşılan Hititlerin dini...
Kurban Bayramı’na özel beslenme önerileri
Kurban Bayramı’na özel beslenme önerileri
Sarıyer'de trafik kazası
Sarıyer'de trafik kazası
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kınalıada'da Süleyman Seba Günü

Türk sporunun efsane ismi ve Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba, vefatının 5'nci yılına girilirken Kınalıada'da düzenlenen bir organizasyonla anıldı.

Kınalıada'da Süleyman Seba Günü

Türk sporunun efsane ismi ve Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba, vefatının 5'nci yılına girilirken Kınalıada'da düzenlenen bir organizasyonla anıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:56
2 Okunma
Kınalıada'da Süleyman Seba Günü

İSTANBUL - Türk sporunun efsane ismi ve Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba, vefatının 5'nci yılına girilirken Kınalıada'da düzenlenen bir organizasyonla anıldı. Anmada Seba'nın onursal başkanlığını yaptığı iki kulüp Beşiktaş ve Taksim Spor Kulübü'nün unutulmaz futbolcuları bir dostluk maçı oynadı. Karşılaşmada Süleyman Oktay, Mehmet Ekşi, Ulvi Güveneroğlu, Recep Çetin, Hayri Ülgen, Ömer Gülen, Zafer Öğer ve daha bir çok veteran futbolcu forma giydi.

Kınalıada sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesi organizasyonun düzenlenmesinde öncülük yapan Faruk Çakır ve spor yazarı Aram Kuran'ın yanı sıra Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda 13 Ağustos 2014'te vefat eden Süleyman Seba'nın birleştirici özelliğine vurgu yapılırken, bu tür anmalarla genç nesillere örnek gösterilmesinin ve unutulmamasının hedeflendiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SebaKınalıada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu
Galatasaray, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu
Ben Rienstra Kayserispor’da
Ben Rienstra Kayserispor’da
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Basketbol Milli Takımları ile Total Oil Türkiye sponsorluk anlaşması imzaladı
Basketbol Milli Takımları ile Total Oil Türkiye sponsorluk anlaşması imzaladı
Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti
Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti
Juda Büyükler Milli Takımı, dünya şampiyonası için EJU kampında
Juda Büyükler Milli Takımı, dünya şampiyonası için EJU kampında
Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı
Matt Lojeski, TOFAŞ'ta
Matt Lojeski, TOFAŞ'ta
Trabzonspor’a yeni sponsor
Trabzonspor’a yeni sponsor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans