Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94154
ALTIN
282.305
DOLAR
5.8864
STERLİN
7.5289
EURO
6.5224
Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek 
Depremde zarar gören veteriner fakültesi...
Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için mücadele verecek
Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik...
Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü
Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü
Kayalıklarda ölü bulundu
Kayalıklarda ölü bulundu
Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için mücadele verecek

KİCK boks erkek ve kadın milli takımları, 19-27 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için mücadele verecek

KİCK boks erkek ve kadın milli takımları, 19-27 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:44
4 Okunma
Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için mücadele verecek

Şampiyonaya 53 sporcu ile katılacak olan milli takım, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe 'selam' göndererek, alacakları madalyaları onlara armağan edecek. Çalışmalarla ilgili veren kamp müdürü Metin Öztürkalan, "Sporcularımız şampiyonaya hazır. Şampiyonaya Low King, K1 ve Light Contack branşlarında 53 sporcuyla katılıyoruz. Ülkemizin bulunduğu durum malum. Güneyde kahraman askerlerimizin başarısına başarı katmak istiyoruz. Hedefimiz; güzel maçlar yaparak dünya şampiyonu çıkartıp, ülkemize hediye etmek istiyoruz" dedi.

Milli takım antrenörü Mustan Özkaran da, Mehmetçiğin cephede savaş verdiğini, kendilerinin ise ringlerde savaş vereceğini belirterek, "Şu anda Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Askerlerimiz, kahraman ordumuz cephede savaş veriyor, biz de inşallah ringlerde savaş vereceğiz. Biz ülkemizi, bayrağımızı ve sporumuzu seviyoruz. Bu ülkeye hizmet etmek birileri için görev olabilir ama bizim için bir borçtur. Ne borcumuz biter ne de sevdamız" diye konuştu.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ"

Dünya kick boks şampiyonu Nagihan Kalyoncu ise tekrar altın madalya almak istediğini ifade ederek, "2017'de Macaristan'da dünya şampiyonu olmuştum. Allah nasip ederse Bosna Hersek'te yapılacak Dünya Şampiyonası'nda tekrar bayrağımı göndere çektireceğim. Motivasyon kampımızın sonuna geldik. Allah nasip ederse Bosna Hersek'e gideceğiz. Orada, Türkiye'yi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Buradan Türk askerine ve Mehmetçiğimize selam ve saygı gönderiyorum" dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonu Nurettin Diler de şunları söyledi:

"Hedefimiz, Bosna Hersek'te yine dünya şampiyonu olup ülkemizin bayrağını en üst seviyeye çıkartmak, İstiklal Marşı'mızı bütün milletlere dinletmek. 'Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm askerlerimize, polisimize, kolluk kuvvetimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah biz de Dünya Şampiyonası'nda madalyaları alarak onlara moral kaynağı olmak istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kick BoksMilli Takım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin Diyadin: Asla geri adım atmamalıyız
Metin Diyadin: Asla geri adım atmamalıyız
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da coşkuyla karşılandı
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da coşkuyla karşılandı
Trabzonspor, taktik çalıştı
Trabzonspor, taktik çalıştı
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor
Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor
Euroleague'de 3'üncü hafta yarın başlıyor
Euroleague'de 3'üncü hafta yarın başlıyor
Mehmetçiği gururlandırdık
Mehmetçiği gururlandırdık
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Zirveyi hedefleyen takımız
Zirveyi hedefleyen takımız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans