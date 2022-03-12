Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar duşu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav...
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kendisinden büyük yarışmacılara fark attı!

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda U17 kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

12 Mart 2022 Cumartesi 13:29
Kendisinden büyük yarışmacılara fark attı!

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda U17 kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

U17 kadınlarda dereceye giren Eda Özrodop, Yağmur Akgün, Zeynep Yazgı ve Elif Naz Aktaş’ın madalyalarını TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Fedai Din verdi. Malatya Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencisi Elif Naz Aktaş, 2009 doğumlu ve kendinden büyük yarışmacılarla U17 yaş grubunda yarıştı. Ve kendinden büyük yarışmacılara 220 derece ile 38 sn fark atarak lazerun etabını bitirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.03.2022 13:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da otobüse binenlere 'o sene bu sene' sürprizi
Trabzon'da otobüse binenlere 'o sene bu sene' sürprizi
Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
BEL BOYUN VE DURUŞ BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR İÇİN HAZIRLANAN PİLATES HİKAYEM ADLI KİTAP RAFLARDA
BEL BOYUN VE DURUŞ BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR İÇİN HAZIRLANAN PİLATES HİKAYEM ADLI KİTAP RAFLARDA
Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat talebi
Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat talebi
Barcelona - Galatasaray: 0-0
Barcelona - Galatasaray: 0-0
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı
Sakatlığı süren Marek Hamsik yeniden ülkesine gitti
Sakatlığı süren Marek Hamsik yeniden ülkesine gitti
MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı
MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı
Göztepe Trabzon'dan mutlu dönüyor
Göztepe Trabzon'dan mutlu dönüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma