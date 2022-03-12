Kendisinden büyük yarışmacılara fark attı!

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda U17 kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

U17 kadınlarda dereceye giren Eda Özrodop, Yağmur Akgün, Zeynep Yazgı ve Elif Naz Aktaş’ın madalyalarını TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Fedai Din verdi. Malatya Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencisi Elif Naz Aktaş, 2009 doğumlu ve kendinden büyük yarışmacılarla U17 yaş grubunda yarıştı. Ve kendinden büyük yarışmacılara 220 derece ile 38 sn fark atarak lazerun etabını bitirdi.