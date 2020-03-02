Sarı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Kemal Özdeş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 maçta 5 mağlubiyet almıştı.

Başka bir hocayla görüşüyoruz

MALATYA - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Kemal Özdeş, yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Kemal hocayla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık bugün itibarıyla. Başka bir teknik direktör düşünüyoruz ama netleşmedi" dedi.