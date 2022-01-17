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Kayserispor ile anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı

17 Ocak 2022 Pazartesi 15:07
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Kayserispor ile anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı

KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile sezon sonuna kadar anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı.

Kayserispor'un devre arası transfer dönemimde renklerine bağladığı Mert Çetin'in lisansı çıktı. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın talebi üzerine kulüp başkanı Berna Gözbaşı tarafından gerçekleştirilen transferle İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralanmıştı. 3 gün önce Kayseri'ye gelen futbolcunun lisansı bugün çıktı. 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Hikmet Karaman'ın görev vermesi halinde çarşamba günü oynanacak olan Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporMert Çetin
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