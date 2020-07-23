Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

KAYSERİ - Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını sürdüren futbolcular, çalışmaya 5'e 2 ve ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanın ikinci kısmında top sürme ve çift kale maç yaptı.