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Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasına 32 puanla 17'nci sırada giren Hes Kablo Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:25
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Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

KAYSERİ - Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını sürdüren futbolcular, çalışmaya 5'e 2 ve ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanın ikinci kısmında top sürme ve çift kale maç yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporTrabzonspor MaçıSüper Lig
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