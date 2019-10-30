Kayserispor'da rota Bülent Uygun

İSTANBUL - Sarı kırmızılı kulüple görüşmek için Kayseri'ye giden Bülent Uygun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Kayseri'ye geldim ve bir görüşme yapacağım. Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız. Sivasspor'u, Gaziantep'i, Eskişehir'i ve Katar'dan Umm Salal'ı kurtardık. Kayserispor'u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var" dedi.



Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında 17 günlük Samet Aybaba döneminin ardından Kayserispor'da gündeme Bülent Uygun geldi. Samet Aybaba'nın görevden ayrılmasından sonra Tayfur Havutçu ve Hamza Hamzaoğlu ile de temasa geçen sarı kırmızılıların bugün Bülent Uygun ile prensipte anlaşması bekleniyor.