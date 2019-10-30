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Kayserispor'da rota Bülent Uygun
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
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Kayserispor'da rota Bülent Uygun

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan ve elde ettiği 4 beraberlik ve 4 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük için ismi ön plana çıkan Bülent Uygun, Kayseri'ye davet edildi.

Kayserispor'da rota Bülent Uygun

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan ve elde ettiği 4 beraberlik ve 4 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük için ismi ön plana çıkan Bülent Uygun, Kayseri'ye davet edildi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:18
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Kayserispor'da rota Bülent Uygun

İSTANBUL - Sarı kırmızılı kulüple görüşmek için Kayseri'ye giden Bülent Uygun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada,  "Kayseri'ye geldim ve bir görüşme yapacağım. Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız. Sivasspor'u, Gaziantep'i, Eskişehir'i ve  Katar'dan Umm Salal'ı kurtardık. Kayserispor'u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var" dedi.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında 17 günlük Samet Aybaba döneminin ardından Kayserispor'da gündeme Bülent Uygun geldi. Samet Aybaba'nın görevden ayrılmasından sonra Tayfur Havutçu ve Hamza Hamzaoğlu ile de temasa geçen sarı kırmızılıların bugün Bülent Uygun ile prensipte anlaşması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporBülent Uygun
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