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Kayserispor'da Erol Bedir güven tazeledi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un olağanüstü genel kurulunda mevcut Başkan Erol Bedir, tek liste ile girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi.

Kayserispor'da Erol Bedir güven tazeledi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un olağanüstü genel kurulunda mevcut Başkan Erol Bedir, tek liste ile girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:58
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Kayserispor'da Erol Bedir güven tazeledi

KAYSERİ, (DHA)

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan olağanüstü genel kurula, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Erol Bedir, "Kayserispor markasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri hem taraftar açısından hem de genel kurul açısından mutlu olmayı hak ediyor. Şehrin Kayserispor'a sahip çıktığını gözlemliyoruz. Türkiye'de başka kulüplerin de maddi zorluklar içinde olduğunu biliyoruz. Burada önemli olan bu durumdan nasıl çıkacağımız ve kulübümüzü daha iyi yerlere nasıl getireceğiz; onun üzerine kafa yormalıyız. 150 milyon civarında üzerimizde bir yük var. Bu yükü omuzlayıp bizlerin taşıması lazım. Nasıl kurtulacağımız konusunda yönetim bugüne kadar olduğu gibi elinden ne geliyorsa yapacaktır" dedi.

ÖZHASEKİ: ŞEHRİN EN ZOR KISMI HER ZAMAN SPOR OLDU

Mehmet Özhaseki ise Kayserispor'un sıkıntılarını bildiğini belirterek, "Senelerce başkanlığını yaptım ve başkanlığım bittiğinde de geriden destek vermeye devam ettim. Birçok mahkemeye gittiğimde altındaki sebep Kaysersipor'du. Yönetici dediğiniz risk alır. Bu şehrin en zor kısmı ise her zaman spor olmuştur. Çünkü paraya dayanıyor. 'Para' deyince de herkes geriye çekiliyor. Adamın milyonlarca doları var, 'bir hayır işle' dediğimizde ise gelip onu yapmıyor. Öyle de kötü bir huyumuz var. Buraya gelip bu işlerle uğraşanlara da 'deli' diyorlar. Biz destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Genel kurulda, mevcut Başkan Erol Bedir, tek liste ile girdiği seçimde, yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulunda ise Erol Bedir'in yanında Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Mustafa Bakır, Berna Gözbaşı, İsmail Çöl, Türker Horoz, Fatih Çağlar Öcal, Mustafa Ortan Taşçı, Mehmet Çakmak Uyar, Gökhan Çetinsaya, Mustafa Tokgöz, İsa Gün, Hamdi Ercüman, Mevlüt İlbağış, Furkan Ergüneş, Süleyman Akın ve Ali Kaynar yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erol BedirKayserisporönce VatanGüvenKurul
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