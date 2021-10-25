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Kayserispor, 4 maçtır kazanamıyor

25 Ekim 2021 Pazartesi 16:23
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Kayserispor, 4 maçtır kazanamıyor

KAYSERİ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor'a da yenilerek üst üste üçüncü yenilgisini alan Yukatel Kayserispor, 4 maçtır kazanamıyor.

Sezona Altay mağlubiyeti ile başlayan ve daha sonra teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik 1 de yenilgi almıştı. Galatasaray'ı sahasında 3-0'lık sonuçla mağlup eden Kayserispor daha sonra çıktığı 4 karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Mağlubiyet serisini 3 maça çıkartan sarı kırmızılılar lig'de 10'uncu hafta sonunda kalesinde 17 gol görü. Ligde kalesinde en çok gol yiyen Çaykur Rizespor'un ardından 17'şer golle Yukatel Kayserispor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor bulunuyor. kayseri ekibi 4 maçtır kazanamıyor. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Artvin Hopaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, ligin 11'inci haftasında ise Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporSüper Lig
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